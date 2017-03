Geplante DFFF-Erhöhung: BKM gibt weitere Details bekannt

Großansicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken)

Auf Anfrage von Blickpunkt: Film hat das Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters weitere Informationen zur künftigen Ausgestaltung des DFFF bekannt gegeben. Beantwortet wurde dabei auch die Frage, ob der DFFF II perspektivisch auch großen Serienproduktionen offenstehen soll. Wie bereits berichtet , wurde am 15. März in der Sitzung des Bundeskabinetts beschlossen, einen zusätzlichen Anreiz für große nationale und internationale Filmproduktionen zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden im Eckwertebeschluss des Bundeshaushalts für den BKM-Etat für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre dauerhaft zusätzlich 75 Mio. Euro vorgesehen (diese Summe umfasst die bereits für 2017 im Februar angekündigte Erhöhung um 25 Mio. Euro). Die Ergebnisse des Eckwertebeschlusses 2018 stehen unter dem Vorbehalt, dass sie zunächst in den ersten Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2018 im Juni 2017 einfließen und in den weiteren Beschlüssen zum Bundeshaushalt 2018 nach der Wahl zum Deutschen Bundestag berücksichtigt werden. Sollte dies geschehen, würde der DFFF künftig zwei wie folgt ausgestattete Instrumente umfassen: Den DFFF I (50 Mio. Euro) und den DFFF II (75 Mio. Euro).Der DFFF II richtet sich laut BKM als zusätzlicher Anreiz an "finanziell großvolumige Kinofilmproduktionen, von denen erhebliche Ausgaben am Standort Deutschland und damit verbundene wirtschaftliche Hebelwirkungen ausgehen". Gleichzeitig soll der DFFF II den DFFF I entlasten. Demnach ist vorgesehen, den DFFF II für alle Projekte ab einer derzeit noch nicht festgelegten Schwelle (das Büro der BKM nennt vorläufig ca. 25 bis 30 Mio. Euro deutsche Herstellungskosten als untere Schwelle) zu nutzen. Für Projekte dieser Größenordnung ist vorgesehen, eine Kappungsgrenze von maximal 25 Mio. Euro pro Projekt einzuführen. Im Gegenzug solle die Kappungsgrenze von derzeit maximal zehn Mio. Euro beim DFFF I gesenkt werden, ein konkreter Wert wird allerdings noch nicht genannt. Bereits bekannt ist, dass im Rahmen der DFFF-II-Förderung der VFX-Branche ein besonderes Augenmerkt gelten soll, "um der Abwanderung hochqualifizierter und in Deutschland ausgebildeter Fachkräfte entgegenzuwirken", wie es erneut heißt. Wie dies konkret geschehen soll, ist derzeit offen. Denkbar wäre, das Ausschöpfen der maximalen Kappungsgrenze an die Inanspruchnahme von VFX-Dienstleistungen in Deutschland zu koppeln oder in solchen Fällen die prozentuale Förderquote anzuheben.Spekulationen, der DFFF II könne auch für den boomenden Markt der High-End-Serien geöffnet werden (unter anderem die Produzentenallianz hatte zuletzt ihrer Hoffnung auf einen solchen Schritt Ausdruck verliehen), erteilt die BKM indes eine klare Absage. Hierzu heißt es in einem Schreiben wörtlich:"Die Förderinstrumente der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Filmbereich konzentrieren sich auf die Kinofilmförderung. Überlegungen über eine Ausweitung der Produktionsförderung auf TV-Film und Serien finden derzeit nicht statt. Vielmehr wird aktuell intensiv an einer noch stärkeren Unterstützung der Studios und weiterer Produktionsdienstleister im Bereich Kinofilmproduktion gearbeitet, um so die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandortes Deutschland zu erhalten.Klassische Fernsehfilmförderung fällt zudem schon aufgrund des dominierenden Rundfunkbezugs in die Zuständigkeit der Länder. Daher fördern die Filmfördereinrichtungen der Länder gemeinsam mit den Sendern auch TV-Produktionen. Zugleich schließt eine Kinofilmförderung die spätere Auswertung des Films auf VOD-Plattformen oder im TV nicht aus - allein die vorherige Auswertung im Kino muss erfolgt und die bestehenden Sperrfristen eingehalten worden sein. Die Kinofilmförderung steht bei der BKM im Zentrum, weil hier neben den filmischen Alleinstellungsmerkmalen des Kinofilms auch der Abspielort Kino als Ort der kulturellen Begegnung umfasst ist.Da aus dem DFFF II Produktionsdienstleister gefördert werden, ist mit dieser Sicherung der großen deutschen Produktionsstandorte für Kinofilme aber natürlich auch letztlich eine weitere Sicherung der Studiokapazitäten vor allem in Potsdam-Babelsberg, München und Köln für Fernseh- und Serienproduktionen verbunden."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen