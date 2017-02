Gender-Studien: Frauen bei Film und TV-Produktionen unterrepräsentiert

In den meisten kreativen Schlüsselpositionen in Film- und TV-Produktionen arbeiten deutlich mehr Männer als Frauen. Das belegen die heute in Berlin vorgestellten Studien "Gender und Film" bzw. "Gender und Fernsehfilm", die von der FFA bzw. ARD und ZDF in Auftrag gegeben worden waren. Demnach werden 72 Prozent der Kinofilme von Regisseuren inszeniert, 23 Prozent von Regisseurinnen und fünf Prozent von gemischten Teams. Bei den fiktionalen TV-Produktionen liegt der Frauenanteil auf dem Regiestuhl mit 14 Prozent noch niedriger; der Anteil der gemischten Teams liegt bei drei Prozent - demnach werden 83 Prozent der fiktionalen TV-Produktionen von Männern inszeniert. Bei den Drehbüchern fiktionaler TV-Produktionen liegt der Männeranteil bei 62 Prozent, der der alleinverantwortlichen Autorinnen bei 20 Prozent. Drehbücher zu Kinofilmen werden zu 60 Prozent von Männern, zu 23 Prozent von Frauen geschrieben. Überrepräsentiert sind Frauen im Kinofilmbereich einzig bei den Kostümen (86 Prozent).An den Filmhochschulen beträgt der Frauenanteil der Studie zufolge durchschnittlich 40 Prozent; jedoch sind später nur rund 23 Prozent der Absolventinnen aktiv in den Bereichen Regie und Drehbuch in der Kinobranche tätig."Es gibt ein weibliches Potenzial in unserer Filmbranche, das nicht genug gesehen, gefördert und gefordert wird. Diesen Schatz müssen wir heben, um die Qualität des deutschen Films weiter zu stärken. Nur so ist Kino ein wahrer Spiegel unserer Gesellschaft", erklärte der stellvertretende FFA-Vorstand und Leiterin der Förderbereiche, Christine Berg , heute bei der Präsentation der Studien.Im Anschluss an die Präsentation der beiden Studien diskutierten Schauspielerin Maria Furtwängler Degeto -Chefin Christine Strobl Heike Hempel (Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm / Serie II), Regisseurin und ProQuote-Regie-Initiatorin Imogen Kimmel sowie X-Filme -Geschäftsführer Stefan Arndt unter dem Titel "Konkrete Zahlen - Konkrete Wirkung?" über die Studienergebnisse.

Quelle: Blickpunkt:Film

