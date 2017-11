Gebrüder Beetz suchen nach "1000 Lösungen um die Welt zu verändern"

Großansicht Stéphane Milliére, Bertrand Piccard und Christian Beetz arbeiten gemeinsam an einem TV-Dokuprojekt Stéphane Milliére, Bertrand Piccard und Christian Beetz arbeiten gemeinsam an einem TV-Dokuprojekt

Die auf dokumentarische, innovative Stoffe spezialisierte Gebrüder Beetz Filmproduktion arbeitet nach " Die Yes Men - Jetzt wird's persönlich " oder Sundance -Gewinner " Das Land der Erleuchteten " an einem weiteren Filmprojekt über ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema, dem Kampf gegen den Klimawandel. Christian Beetz und Stéphane Milliére von der Pariser Gedeon Programmes begleiten in ihrem Dokuprojekt den Abenteurer und Wissenschaftler Bertrand Piccard wie er nach der Weltumrundung mit einem Solarflugzeug nun nach "1000 Lösungen um die Welt zu verändern" sucht.Auf der Klimakonferenz riefen Piccard und sein Team die World Alliance for Efficient Solutions ins Leben, die den Lösungskatalog mit den Ideen aus aller Welt auf der nächsten Klimakonferenz im Jahr 2018 präsentieren wollen. Beetz und Milliére stellen das Dokuprojekt, das via CGI die verschiedenen Lösungsansätze in ihrer zukünftigen, möglichen Umsetzung visualisiert beim World Congress of Science and Factual Producers in San Francisco (29. November bis 1. Dezember) vor.Gebrüder Beetz realisiert aktuell fürs Fernsehen auch das Dokudrama "Sie hatten keine Wahl - 100 Jahre Frauenwahlrecht" von Regisseurin Annette Baumeister

