Gebremstes Wachstum am chinesischen Boxoffice

Großansicht Der Kinomarkt in China ist auch 2016 gewachsen, allerdings deutlich langsamer als in den Jahren zuvor Der Kinomarkt in China ist auch 2016 gewachsen, allerdings deutlich langsamer als in den Jahren zuvor

Nachdem mit dem zweiten Quartal erstmals seit mehr als fünf Jahren ein Quartal unter dem des Vorjahres gelegen hatte, hat das chinesische Boxoffice in der Jahresendabrechnung doch noch die Kurve bekommen. Wie die State Admission of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT) jetzt bekannt gab, stieg das Boxoffice von umgerechnet 6,58 auf 6,78 Mrd. Dollar an; das entspricht einem Plus von 3,7 Prozent. In den zehn Jahren zuvor hatte das Wachstum bei durchschnittlich 35 Prozent pro Jahr gelegen.Das erste Quartal hatte dank Stephen Chows The Marmaid ", der allein in China 528 Mio. Dollar einspielte, noch ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal erzielt gehabt, bevor im zweiten Quartal ein Minus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu Buche stand.Als Grund für das gebremste Wachstum führt die SAPPRFT unter anderem schwächere einheimische Filme - die ausländischen Filme konnten ihren Marktanteil 2016 von 38,4 auf 41,7 Prozent steigern - und das schwache Konsumklima in China an.Was die Zahl der Leinwände anbelangt, so ist China seit diesem Jahr der größte Markt der Welt. Laut SAPPRFT kamen 1.612 Leinwände dazu; die Gesamtzahl von 41.179 übersteigt die der für die USA von der National Association of Theatre Owners gemeldete Zahl von 40.759 erstmals.

Quelle: Blickpunkt:Film

