Gaumont verkauft Kinobeteiligungen

Großansicht Gaumont will sich auf das Produktionsgeschäft konzentrieren, das zuletzt expandierte (Bild: Gaumont) Gaumont will sich auf das Produktionsgeschäft konzentrieren, das zuletzt expandierte (Bild: Gaumont)

Das französische Studio Gaumont will sich künftig auf das Produktionsgeschäft konzentrieren - und zieht sich aus dem Kinogeschäft zurück. Das von Nicolas Seydoux als Präsident geleitete Unternehmen wird seinen 34-prozentigen Anteil an einer der größten europäischen Kinoketten - Les Cinemas Gaumont Pathé - an den Partner Pathé für rund 380 Mio. Euro verkaufen. Damit endet eine Partnerschaft zwischen den von Brüdern (Jérome Seydoux steht an der Spitze von Pathé) geleiteten Unternehmen, die über 16 Jahre andauerte.Der Abschied von Gaumont aus dem Kinogeschäft werde es dem Unternehmen erlauben, seine "vielversprechenden TV-Produktionsaktivitäten in den USA und Europa zu beschleunigen, seine Kinofilmproduktion zu stärken und weitere Expansionspläne innerhalb Europas in Angriff zu nehmen", erklärte dazu Gaumont-CEO Sidonie Dumas. Erst Anfang Februar hatte Gaumont ein Produktionsbüro in Los Angeles gegeründet.Dass Pathé die Anteile übernehme, sei laut Jérome Seydoux wiederum ein klares Zeichen dafür, dass man dort die feste Absicht besitze, Kinos weiterzuentwickeln. Auch Pathé ist in der Filmproduktion tätig.Les Cinemas Gaumont Pathé ist die größte Kinokette Frankreichs und betreibt außerdem Häuser in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz. Insgesamt umfasst sie 108 Kinos mit knapp 1100 Leinwänden. Erst Mitte Dezember vergangenen Jahres hatte Les Cinemas Gaumont Pathé die beiden Multiplexe von Luc Bessons EuropaCorp übernommen, das sich seinerseits aus dem Kinogeschäft zurückgezogen hat.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen