Gaumont gründet US-Produktionsbüro

Großansicht Gaumont-CEO Sidonie Dumas Gaumont-CEO Sidonie Dumas

Das französische Filmproduktionsunternehmen Gaumont hat in Los Angeles eine Produktionsbüro gegründet und will dort englischsprachige Filme für ein internationales Publikum produzieren. Mit dem englischsprachigen Remake des südkoreanischen Thrillers "Train To Busan" , dem Thriller "Point Blank", dessen Rechte man unlängst von Working Title zurückgekauft hatte, der Komödie "Dead Tired" und dem Remake "Barbarella", das zunächst fürs TV geplant gewesen war, nun aber als Kinofilm realisiert werden soll, sind auch bereits die ersten Titel bei Gaumont in Los Angeles in der Entwicklung. Geleitet wird das US-Produktionsbüro von Gaumont, das zusammen mit Gaumont Television und Gaumont Animation in der US-Firmenzentrale von Gaumont in Los Angeles untergebracht ist, von Vice President of Creative Affairs, Johanna Byer.Gaumont-CEO Sidonie Dumas erklärte zu dieser Expansion: "Die Gründung dieser Abteilung, die bereits vier erstklassige Projekte in ihrer Staffel hat, passt perfekt in Gaumont Bestrebungen, unser weltweites Auftreten durch englischsprachige Filme zu erweitern. Dabei können wir auf ein Netzwerk von Schauspielern und Produzenten zurückgreifen, das wir uns in den vergangenen Jahren in den USA geschaffen haben. Wir freuen uns, Johanna für unser Team gewonnen zu haben. Ihr unternehmerischer Geist ist erfrischend und es liegt auf der Hand, dass ihr Optimismus und ihre Dynamik der Wegbereiter für eine nächste Generation Hollywood sein werden."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen