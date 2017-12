Fünfte Warner-Milliarde

Großansicht Mit einem weltweiten Einspiel von mehr als 800 Mio. Dollar ist "Wonder Woman" der erfolgreichste Warner-Film des Jahres 2017 (Bild: Warner) Mit einem weltweiten Einspiel von mehr als 800 Mio. Dollar ist "Wonder Woman" der erfolgreichste Warner-Film des Jahres 2017 (Bild: Warner)

Nachdem in der vergangenen Woche Disney die Fünf-Mrd.-Dollar-Marke am weltweiten Boxoffice geknackt hatte, ist dies nun Warner Bros. gelungen - zum zweiten Mal in seiner Studiogeschichte.Dabei hat das Studio gleich mehrere Rekorde aufgestellt. Fünf Filme - so viel wie nie zuvor - konnten im laufenden Jahr ein weltweites Einspiel von mehr als einer halben Mrd. Dollar erzielen: "Wonder Woman" (821,8 Mio. Dollar), "ES" (694,2 Mio. Dollar), "Justice League" (570,3 Mio. Dollar), "Kong: Skull Island" (566,7 Mio. Dollar) und "Dunkirk" (525 Mio. Dollar). Darüber hinaus ist das laufende Jahr das achte in den vergangenen neun Jahren, in denen Warner Bros. am weltweiten Boxoffice die Vier-Mrd.-Dollar-Marke hat knacken können - so oft war dies noch keinem Studio gelungen.Sue Kroll, President of Worldwide Marketing and Distribution bei Warner Bros., kennt das Geheimnis des Erfolges: "Man kann die Fünf-Mrd.-Dollar-Marke in einem Jahr nur durch harte Arbeit in allen Bereichen des Filmverleihs und durch die unschätzbaren Beiträge von so vielen talentierten Filmemachern und Schauspielern, mit denen wir das Glück haben, zusammenarbeiten zu können, knacken."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen