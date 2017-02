Fünfte Runde für "besonderen Kinderfilm" läuft

Großansicht "Winnetous Sohn" war der bislang besucherstärkste "besondere Kinderfilm" - mit gut 38.000 Kinobesuchern aber noch kein Hit (Bild: Weltkino) "Winnetous Sohn" war der bislang besucherstärkste "besondere Kinderfilm" - mit gut 38.000 Kinobesuchern aber noch kein Hit (Bild: Weltkino)

Noch bis 21. April läuft die fünfte Ausschreibungsrunde für die Initiative "Der besondere Kinderfilm", in deren Rahmen Projekte gefördert werden, die nicht auf eingeführten Marken, sondern originären Ideen basieren. Die Besonderheit: Die Treatments sind von Produzenten und Autoren gemeinsam einzureichen, wobei letzterer bereits mindestens ein tatsächlich realisiertes und im Kino oder TV ausgewertetes Projekt geschrieben haben muss. Zielte die Initiative in den ersten Jahren noch auf Stoffe für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren ab, wurde das Mindestalter für die neue Ausschreibungsrunde auf sechs gesenkt.Weitere Informationen unter www.der-besondere-kinderfilm.de Aus allen eingegangenen Anträgen wählt eine Jury im Juni 2017 bis zu sechs Projekte aus, die einen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro für die Erstellung einer ersten Drehbuchfassung erhalten, wobei 20.000 Euro an den Autoren und 5.000 Euro an den Produzenten gehen. In einem zweiten Schritt sollen die besten Projekte ausgewählt und mit finanzieller Unterstützung der beteiligten Partner umgesetzt werden. Um "weiterhin die hohe Qualität der Projekte sichern zu können", wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat sich die Initiative für die Einführung einer zusätzlichen Förderstufe ausgesprochen. Der Prozess zeige, dass es notwendig sei, bei Bedarf mehr Zeit für die Entwicklung der Stoffe geben zu können. Aus diesem Grund besteht seit dem 4. Jahrgang im Anschluss an die Stoffentwicklung, neben dem Einstieg in die Produktion, die Möglichkeit einer einjährigen, finanzierten Projektentwicklungsphase, bevor über die Realisierung entschieden wird.Tatsächlich klafft aktuell noch eine erhebliche Lücke zwischen inhaltlichem Anspruch und Publikumsresonanz: So wurden bislang drei im Rahmen der Initiative unterstützte Kinderfilme fertiggestellt und im Kino ausgewertet: " Winnetous Sohn ", " Ente gut! Mädchen allein zu Haus "und " Auf Augenhöhe ". Allen drei Filmen ist gemein, dass sie mehrfach preisgekrönt sind und nicht nur Festivalbesucher, sondern auch Kritiker überzeugen konnten - vom Publikum aber kaum wahrgenommen wurden. Mit gut 38.000 verkauften Tickets war "Winnetous Sohn" noch der mit Abstand besucherstärkste Titel. Auch dessen TV-Premiere auf KiKa konnte sich mit 340.000 Zuschauern sehen lassen.Aktuell befindet sich "Die Unsichtbaren" von Markus Dietrich , ein Projekt aus der Ausschreibungsphase 14/15 in Produktionsvorbereitungen. Der Drehstart ist für Herbst geplant. Zu "Unheimlich perfekte Freunde" (Ausschreibung 15/16) sollen unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller die Dreharbeiten Ende des Jahres beginnen.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen