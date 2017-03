Fünf Österreichpremieren zur Eröffnung von Crossing Europe

Rund 160 Spiel- und Dokumentarfilme werden von 25. bis 30. April im Rahmen des Crossing Europe Filmfestivals in Linz zu sehen sein. Wie die Veranstalter heute mitteilen, stehen dabei identitätspolitische Fragen ebenso im Mittelpunkt wie die Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten im heutigen Europa.Dies trifft auch auf die fünf Eröffnungsfilme des Festivals zu, die in Linz allesamt ihre Österreichpremieren feiern werden: Lucas Belvaux' Politdrama "Chez Nous" um eine allseits geschätzte Krankenpflegerin, die mehr oder weniger ahnungslos in eine Politkarriere stolpert. In dem Glauben, für ihre darbende Heimatgemeinde das Richtige zu tun, lässt sie sich von einer neuen patriotischen Bewegung als Bürgermeisterkandidatin aufstellen. Doch dann wird ihr nach und nach klar, dass ihre Partei ein fremdenfeindliches, nationalistisches und unsoziales Weltbild vertritt. "Chez Nous" feierte in Rotterdam in diesem Jahr seine Weltpremiere.Regisseur Vitaly Mansky ist in der Ukraine geboren, als diese noch Teil der UdSSR war; er ist also russischer Staatsbürger. In seiner Dokumentation "Rodnye" reist er quer durch die Ukraine auf der Suche nach Gründen für die Eskalation nach Ende der Maidan-Revolution. "Rodnye" feierte seine Weltpremiere im vergangenen Jahr in Karlovy Vary In ihrem fünften gemeinsamen Film "Slonce, to slonce mnie oslepilo" haben Anka und Wilhelm Sasnals auf der Basis von Camus' Roman "Der Fremde" eine künstlerisch meisterhafte, manchmal fast absurd anmutende Variation über Themen wie soziale Isolation und Fremdenhass geschaffen. "Slonce, to slonce mnie oslepilo" hatte seine Weltpremiere im vergangenen Jahr in Locarno In Toronto hatte Yesim Ustaoglus "Tereddüt" im vergangenen Jahr seine Weltpremiere gefeiert. Die türkische Autorenfilmerin, der Crossing Europe in diesem Jahr sein Spotlight widmet, erzählt darin die Geschichte zweier Frauen unterschiedlicher Herkunft und lässt damit tief in die heutigen Lebenswelten türkischer Frauen blicken: die eine ist eine im modernen Leben stehende Psychiaterin, die andere eine zwangsverheiratete junge Hausfrau - in ihren doch sehr unterschiedlichen Lebensumständen haben sie eines gemeinsam: sie haben gegen die männliche Vormachtstellung zu kämpfen.Im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale - außer Konkurrenz - hatte Álex de la Iglesias "El Bar" seine Weltpremiere gefeiert. Der spanische Regisseur greift darin die in europäischen Großstädten um sich greifende Angst vor Terroranschlägen auf. Eine bunt gemischte Gruppe von Barbesuchern wird durch eine Reihe mysteriöser Todesfälle zu einer Schicksalsgemeinschaft im Spannungsfeld zwischen Solidarität und Paranoia.Weitere Informationen zum Crossing Europe Festival unter www.crossingeurope.at

