Freitags Favorit

Großansicht Bärenfavorit "On Body and Soul" (Bild: Berlinale) Bärenfavorit "On Body and Soul" (Bild: Berlinale)

"On Body and Soul" der renommierten ungarischen Filmemacherin Ildikó Enyedi ist ein Favorit im Wettbewerb. Er erzählt die Geschichte der zaghaften, ungelenk-zärtlichen Annäherung zweier einsamer Herzen, die den Filmen von Roy Andersson oder Aki Kaurismäki entsprungen sein könnten. Es wird nicht ganz so wenig gesprochen, aber der Ton ist lakonisch und ein wenig märchenhaft. Die Optik wirkt aufgeräumt, hyperreal und teils, ja, wie im Märchen, wenn eingangs ein Hirsch und eine Hirschkuh einträchtig miteinander durch einen tief verschneiten Wald laufen. Geschnitten wird auf brüske Realität, Kühe hinter Gittern, die auf die Schlachtung warten. Hyperkorrekt und ein bisschen feenhaft ist auch die weibliche Hauptfigur, die als Qualitätsprüferin im Großschlachthof anfängt und die Aufmerksamkeit des älteren Finanzchefs erregt, der eine verkrüppelte Hand und mit Liebe in seinem Leben schon angeschlossen hat. Wie Saga in der Krimiserie "Die Brücke" kann sie mit Gefühlen nicht umgehen, verlässt sich auf ihr Gedächtnis und feste Regeln und muss erst lernen, sich berühren zu lassen. Kunstvoll (in Schnitt, Look und auch der Tonebene), immer wieder überraschend, vorsichtig, langsam und zuletzt auch hochdramatisch bringt die Regisseurin und Drehbuchautorin die beiden auch körperlich zusammen nachdem sie bereits ihre Träume geteilt haben - und das in einer Umgebung, die Romantik-feindlicher nicht sein könnte. Realistisch-drastisch wird hier die industrielle Tötung und Zerlegung einer Kuh geschildert, über das fehlende Mitleid für die Tiere gesprochen. Der Film, der vor originellen Ideen sprüht und viele wunderbare Szenen, viel (schwarzen) Humor hat und satirische Spitzen auf die Polizei, die sich mit Steaks schmieren lässt, auf absurde Psychotests (sie sollen zur Aufklärung des Diebstahls von "Bullenpulver" dienen), oder allgemein auf Macho/Gockel-Gehabe abschießt, empfiehlt sich in mehreren Kategorien für einen Bären. Wenn es damit nicht klappt, hat sich der Film, der gut für Körper - oder besser Wohlgefühl -und Geist ist, zumindest das Prädikat Publikumsliebling verdient.Das Prädikat Publikumsliebling gilt auch für "T2: Trainspotting" von Danny Boyle, der außer Konkurrenz läuft. In der Pressekonferenz auf den James-Cameron-Titel angesprochen, erzählt der britische Regisseur scherzend, dass die Figuren aus dem Film sich diesen sicher gewünscht hätten und betont, dass er keine typische Fortsetzung machen wollte.Kein Publikumsliebling, sondern eine Herausforderung für die Zuschauer ist die scharfe Abrechnung mit der herrschenden Klasse in den USA "The Dinner" von Oren Moverman, der schon in seinen vorherigen Filmen politische, gesellschaftliche heiße Eisen angefasst hat. Hier werden Streitgespräche und persönliche Angriffe in allen möglichen Variationen ausgefochten, zwischen zwei Paaren, zwischen den Eheleuten, den Brüdern - und das während eines mehrgängiges Haute-Cuisine-Menü. Einer der vier hat es weit gebracht und will sich zum Gouverneur wählen lassen. Anlass des Dinners: sie wollen über ihre Söhne sprechen, die eine Obdachlose angezündet und beim Verbrennen gefilmt haben. Schauspielerkino vom Feinsten ist das, Richard Gere, Steve Coogan, Laura Linney und Rebecca Hall geben ihr Bestes in dieser knallharten, bisweilen auch bissig-komischen "Der Gott des Gemetzels"-Variation. Hier geht es um noch mehr, Bruderkrieg und den damals bei Gettysburg. Coogans Figur - an einer vererbten psychischen Erkrankung leidend und ehemaliger Geschichtslehrer - ist von der Schlacht besessen. Auf der Pressekonferenz kommentiert er, dass verglichen zu Trump seine Figur nur an leichten Kopfschmerzen leide.

Quelle: Blickpunkt:Film

