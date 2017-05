"Freier Fall 2" auf gutem Weg

Im März 2015 hatte Max Riemelt , einer der beiden Hauptdarsteller von Stephan Lacants Drama "Freier Fall" , bereits das Sequel angekündigt ( wir berichteten ); nun ist es auf einem guten Weg. Wie die Baden-Badener kurhaus production , die nach dem Original auch das Sequel produzieren wird, jetzt mitteilt, wurden über eine Crowdfunding-Kampagne auf indiegogo.com , die am 3. Mai abgeschlossen wurde, knapp 122.000 Euro eingesammelt; das Ziel, 100.000 Euro für die Entwicklung des Drehbuchs zusammen zu bekommen, wurde damit mehr als erreicht. Bis Ende des Jahres will Lacant nun zusammen mit Karsten Dahlem das Drehbuch schreiben. Für die Produktion des Films, in dem neben Riemelt erneut Hanno Koffler die Hauptrolle übernehmen soll, sind drei Mio. Euro veranschlagt, die ebenfalls über eine Crowdfunding-Kampagne eingesammelt werden sollen. Der Kinostart ist für Ende 2018 vorgesehen."Freier Fall" erzählt die Geschichte zweier Polizisten, die sich ineinander verlieben. Das Drama hatte 2013 die Reihe Perspektive Deutsches Kino der Berlinale eröffnet und wurde international auf über 70 Festivals gezeigt. Ausgezeichnet wurde es u.a. mit dem Günter Rohrbach Filmpreis. In den deutschen Kinos sahen es rund 80.000 Besucher.

Quelle: Blickpunkt:Film

