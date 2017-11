"Freibadsinfonie" gewinnt Hauptpreis beim Filmschoolfest Munich

Drei deutsche Produktionen sind am Samstagabend im internationalen Wettbewerb des Filmschoolfest Munich mit Preisen ausgezeichnet worden - eine davon erhielt sogar den Hauptpreis. So ging der von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) gestiftete und mit 7.500 Euro dotierte Hauptpreis an Sinje Köhler von der Filmakademie Baden-Württemberg für ihren 29-Minüter "Freibadsinfonie", der zuvor u.a für einen Studentenoscar nominiert gewesen war."'Freibadsinfonie' ist ein versierter und ehrgeiziger Film, der in wunderschönen Schwarzweiß-Bildern ein lebendiges und relevantes Porträt eines schönen Sommertages zeichnet. Komponiert als Sinfonie auf das Leben, erzählt durch eine authentische schauspielerische Leistung seiner Figuren", begründet die Jury ihre Entscheidung.Die beiden weiteren Preise für deutsche Produktionen im internationalen Wettbewerb des Filmschoolfest Munich gingen an Studierende der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Brenda Lien wurde für "Call for Cuteness" mit dem Arte-Kurzfilmpreis ausgezeichnet, Jonathan Schwenk erhielt für seinen Animationsfilm "Sog" den Wolfgang-Längsfeld-Preis für den originellsten Film.Gleich zwei Filme erhielt der Schweizer Filmemacher Tizian Büchi für "The Sound of Winter": den Arri-Preis für den besten Dokumentarfilm und den Student Camera Award für Kamerafrau Camile Sultan."Alle Filme, die auf dem 37. Filmschoolfest Munich gezeigt wurden, waren hervorragend und die Einladung auf das Festival bereits eine Auszeichnung. Das Festival ist die Gelegenheit für den internationalen Filmnachwuchs zu netzwerken und sich auszutauschen", erklärte Festivalleiterin Diana Iljine am Abschlussabend.Alle Preisträger und Jurybegründungen unter www.filmschoolfest-munich.de

Quelle: Blickpunkt:Film

