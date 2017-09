Frankreich schickt "120 BPM" ins Oscarrennen

Großansicht Begeisterte schon in Cannes: "120 BPM" (Bild: Festival de Cannes) Begeisterte schon in Cannes: "120 BPM" (Bild: Festival de Cannes)

Beim vergangenen Festival de Cannes wurde Robin Campillos "120 BPM", ein Film über eine Gruppe von Aids-Aktivisten von Act Up Paris zu Beginn der Neunziger, stürmisch gefeiert und gewann schließlich den Großen Preis der Jury. Mit einer unglaublichen Direktheit erzählt der Film vom Kampf gegen die Windmühlen, lässt den Zuschauer so unmittelbar wie möglich teilhaben an den Diskussionen und Aktionen der jungen Frauen und Männer, in vielen Fällen selbst HIV-positiv. Jetzt schickt ihn Frankreich ins Rennen um den Auslandsoscar. In Deutschland startet "120 BPM" im Verleih von Salzgeber am 30. November.

Quelle: Blickpunkt:Film

