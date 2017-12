Fox legt Queen-Biopic auf Eis

Großansicht Regisseur Bryan Singer ist nach seinem Thanksgiving-Urlaub noch nicht wieder ans Set von "Bohemian Rhapsody" zurückgekehrt Regisseur Bryan Singer ist nach seinem Thanksgiving-Urlaub noch nicht wieder ans Set von "Bohemian Rhapsody" zurückgekehrt

Dass Bryan Singer während Dreharbeiten plötzlich mal vom Set verschwindet und wie vom Erdboden verschluckt scheint, ist nichts Ungewöhnliches- ja fast schon eine Marotte des Regisseurs. Doch für gewöhnlich taucht er dann ebenso plötzlich wieder auf, wie er zuvor verschwunden war.Von seinem geplanten Thanksgiving-Urlaub ist der Regisseur aber bis jetzt noch nicht ans Set des Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody" zurückgekehrt, das seit September in London gedreht wird. Twentieth Century Fox hat die Produktion jetzt erstmals gestoppt - aufgrund einer "unerwarteten Nichtverfügbarkeit des Regisseurs", wie es in einer Mitteilung des Studios heißt.Zuvor hatte Singers Agentur gegenüber der BBC seine Abwesenheit am Set mit "gesundheitlichen Problemen, die Bryan und seine Familie betreffen" erklärt gehabt und betont, er wolle gleich nach dem Thanksgiving-Urlaub ans Set von "Bohemian Rhapsody" zurückkehren.Nachdem dies bis dato nicht geschehen ist, legte Fox die Produktion mit Rami Malek in der Rolle des Queen-Sängers Freddy Mercury jetzt erst einmal auf Eis. Der Kinostart von "Bohemian Rhapsody" ist für Ende 2018 geplant.

Quelle: Blickpunkt:Film

