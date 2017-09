Forum Media lädt zu Produktionsworkshop ins Arri-Kino

Den 100. Geburtstag des Münchner Traditionsunternehmens Arri hat die Forum Media Akademie zum Anlass genommen, um am 12. Oktober im Arri-Kino beim Produktionsworkshop Trends 2018 Experten ihre Visionen zu Produktion und Postproduktion vorstellen und diskutieren zu lassen. Nach einer Begrüßungs-Keynote über die Zukunft der digitalen Filmtechnik von Ernst Feiler (Director Technology UFA) und Johannes Steurer (Arri Principal Engineer Cine Technik) werden in unterschiedlichen Vorträgen der Einfluss von Techologien wie High Dynamic Range (HDR), Virtual Reality, Augmented Reality und Big Data thematisiert. Ein Schlusspanel, an dem neben Feiler und Steurer auch Trixter -Geschäftsführer Michael Coldewey , Kameramann Tom Fährmann und Egbert van Wyngaarden (Buchautor und Professor für Drehbuch und Kreatives Schreiben an der Hochschule Macromedia München sowie Leiter des First Movie Programms des Bayerischen Filmzentrums ) teilnehmen, widmet sich dann noch der Frage, wie all diese technologischen Entwicklungen Film, Kino und Medien verändern werden.Weitere Informationen zu dem unter www.film-partners.com

