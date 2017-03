Fithian optimistisch für Zukunft des Kinos

Bei seiner State-of-the-Industry-Rede zum offiziellen Auftakt der CinemaCon in Las Vegas vermied John Fithian , Präsident der National Association of Theatre Owners gezielt, sich zur schwelenden Fensterdebatte zu äußern. Stattdessen sprach er zunächst über die konstant starken weltweiten Boxofficezahlen. Er verwies auf die 11,37 Mrd. Dollar, die 2016 in den USA und Kanada umgesetzt wurden und die bisherigen Rekordzahlen von 2015 noch einmal um 2,1 Prozent übertrafen - entgegen der Mutmaßungen von Presseseite zu Jahresbeginn 2016, dass es mit den Zahlen nach 2015 bergab gehen würde und man sich erst 2017 wieder erholen werde. Neun Filme konnten mehr als 300 Mio. Dollar einspielen - im Vergleich zu sechs im Jahr 2015. Er betonte aber auch, dass die Filme, die zwischen 50 und 100 Mio. Dollar umsetzen, 2016 für 250 Mio. Dollar mehr Einspiel sorgten als im Jahr davor.Auch das internationale Boxoffice kam bei Fithian zur Sprache, auch wenn er einräumte, dass die Lage aufgrund der Abwertung einzelner Währungen im Vergleich zum Dollar schwierig einzuschätzen wäre. Was mit 27,2 Mrd. Dollar Einspiel außerhalb Nordamerikas nach einem winzigen Minus im Vergleich zu den 27,3 Mrd. Dollar im Jahr aussieht, bedeutete tatsächlich ein Plus von 3,7 Prozent, wenn man sich die einzelnen Territorien jeweils mit ihren Landeswährungen ansehen würde. Tatsächlich hätten alle Top-20-Märkte weltweit 2016 ein Plus verzeichnet - mit Ausnahme von Deutschland. Im Anschluss von Blickpunkt:Film auf die deutschen Zahlen angesprochen, hatten weder Fithian noch sein Zahlenanalyst Phil Contrino eine schlüssige Antwort.Wie Fox-International-Chef Andrew Cripps mutmaßten sie, dass es mit einem schwächeren Angebot von lokalem Produkt zu tun haben könne. Warum aber auch große Hollywoodfilme in Deutschland schwächer abschnitten als in anderen europäischen Territorien, konnten auch sie nicht erklären. "Deutschland ist ein wichtiger Markt für die Studios", sagte Fithian. "Aber ich denke nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Solche Jahre, in denen die Dinge nicht so gut laufen, obwohl es den anderen Märkten gut geht, gibt es immer wieder. Es kann immer wieder vorkommen, dass gewisse global eigentlich gut funktionierenden Marken in einzelnen Territorien nicht so gut ankommen."Fithian verwies auch darauf, dass 2017 in Nordamerika im ersten Quartal abermals mehr als fünf Prozent über Vorjahr liegen würde und im Monat März mit großer Sicherheit erstmals mehr als eine Mrd. Dollar umgesetzt werden könne. Das sei natürlich dem erwarteten Blockbustererfolg von " Die Schöne und das Biest " geschuldet, aber eben auch den Überraschungen "Split" und "Get Out" , die deutlich besser liefen, als man es sich erwartet hätte. Für Fithian ein klarer Beleg dafür, dass Internet und Streaming das Freizeitverhalten der Menschen zwar veränderten, aber dem Kino nicht schadeten. In den letzten 15 Jahren sei das Boxoffice um 40 Prozent gewachsen. Gleichzeitig sei es gelungen, die Besucherzahlen konstant zu halten. Und im direkten Vergleich sei ein Kinoticket heute, wenn man denn die Inflation miteinbeziehe, preiswerter als vor 40 Jahren.Im Anschluss fokussierte sich Fithian darauf, dass man es im Kino mit einem globalen Markt zu tun habe und jede Form von Protektionismus - später erklärte er, dass er nicht explizit die Regierung Trump gemeint, sondern einen generellen Blick auf Entwicklungen in verschiedenen Ländern geworfen habe - dem Kinogeschäft schaden würde. Viele der Kinoketten expandieren in andere Länder - in diesem Jahr befänden sich Delegierte aus mehr als 90 Ländern auf der CinemaCon. Von den insgesamt 6000 Besuchern kämen knapp 1000 aus dem Ausland.Schließlich kam Fithian dann doch noch auf das Thema zu sprechen, das im Vorfeld der CinemaCon als das drängendste der Veranstaltung gegolten hatte. Allerdings gab er sich deutlich zurückhaltender und konzilianter, als man hätte erwarten dürfen, als ihn die Pressevertreter in der nachfolgenden Pressekonferenz auf das Thema Fenster und PVoD ansprachen: "Im Jahr 2010 vereinbarten die Kinos mit den Studios, Streitigkeiten über die Auswertungsfenster nicht mehr in der Öffentlichkeit auszutragen. Also haben wir uns gemeinsam hingesetzt und begonnen, darüber zu sprechen, wie wir unser Geschäft künftig handhaben wollen, damit alle Seiten etwas davon haben - das sollte das gemeinsame Ziel sein", sagte Fithian. "Man muss diese Dinge erst einmal privat ausdiskutieren und dann damit an die Öffentlichkeit gehen."Dass in der Presse seit 2011 immer wieder Vorstöße der Studios vermeldet wurden, verschiedene Premium-VoD-Modelle auszuprobieren, habe der Sache nicht geholfen. "Sie wissen doch gar nicht, ob diese Dinge nicht längst Teil unserer Diskussionen waren oder ob sie vollständig gemeldet wurden. Wir Kinos werden uns erst äußern, wenn ein Konsens erzielt wurde." Seinen Kinoverband sieht Fithian dabei lediglich als "Cheerleader des gesamten Vorgangs. Sowie es um die Ausarbeitung der Geschäftsmodelle geht, sind wir raus aus der Sache."Bevor Fithian auf der CinemaCon hatte Dave Hollis, Verleihchef des Marktführer Disney, bereits eine kurze und knappe, aber überaus interessante Keynote gehalten, in der er berichtigte, dass die Studios in den letzten Jahren hart daran gearbeitet hätten, die für das Kinogeschäft so wichtige Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen weg vom Internet und wieder zurück in die Kinos zu locken. Nach Jahren des Besucherrückgangs in dieser Altersgruppe haben die Bemühungen im vergangenen Jahr Früchte getragen: Erstmals habe es wieder ein deutliches Plus von fünf Prozent gegeben. Hollis schor die Anwesenden darauf ein, die Disruption durch das Internet und soziale Medien als Chance zu erkennen, seine Konsumenten direkt zu erreichen. Dazu zeigte er Prognosen, die vermuten, dass das weltweite jährliche Kinoeinspiel in den nächsten fünf Jahren von 38 Mrd. Dollar auf bis zu 46 Mrd. Dollar wachsen könne.

