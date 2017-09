First Steps ehrt Nina Haun

Großansicht Nina Haun Nina Haun

Bei der Verleihung der First Steps Awards am 18. September in Berlin wird die Castingdirektorin Nina Haun für ihr "langjähriges Engagement und ihre fortgesetzte loyale Begleitung junger Filmschaffender", so eine Pressemitteilung, mit dem First Steps Ehrenpreis ausgezeichnet.Wie es in der First-Steps-Mitteilung weiter heißt, möchte man gerade in diesem Jahr, in dem erstmals der Götz-George-Nachwuchspreis an junge DarstellerInnen verliehen wird ( wir berichteten ), mit dem Ehrenpreis zugleich einen Berufsstand würdigen, "dessen Bedeutung für das Gelingen eines Films und die langfristige Zusammenarbeit junger Talente noch zu oft unterschätzt wird".Mit Nina Haun als Casterin hatten viele für den deutschen Nachwuchspreis nominierten FilmemacherInnen ihre ersten großen und dann weitere Filme gemacht. Dazu gehören u.a. Stefan Krohmer Maren Ade und Chris Kraus , der Hauns Ehrung als äußerst gerechtfertigt empfindet: "Nina Haun entdeckt keine Schauspieler, sondern Menschen, und zwar mit solcher Leidenschaft und Neugier, als wären es riesige Kontinente, die noch niemand vor ihr betreten hat. Die Welt des Films hat sie um einige Erdteile bereichert, die nun jeder kennt. Wir Regisseure und Schauspieler, die alle mal jung und unbekannt und bereit waren, von irgendjemandem gesehen zu werden, sind voller Dankbarkeit, ausgerechnet in ihren unbestechlichen, alles durchschauenden und nichts übersehenden Blick geraten zu sein. Ich kenne niemanden in unserer Branche, der sein Herz so sehr auf den Augen trägt wie Nina Haun. Diese großartige Auszeichnung trifft genau die Richtige."Zu den SchauspielerInnen, die Nina Haun ihre ersten großen Kinorollen verdanken, gehören u.a. Volker Bruch Trystan Pütter und Mark Waschke

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen