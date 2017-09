Finnland schickt "Tom of Finland" ins Oscar-Rennen

Großansicht Startet im Oktober in den deutschen Kinos: "Tom of Finland" (Bild: MFA (Filmagentinnen)) Startet im Oktober in den deutschen Kinos: "Tom of Finland" (Bild: MFA (Filmagentinnen))

Finnland schickt "Tom of Finland" ins Rennen um eine Oscar-Nominierung für den besten nicht-englischsprachigen Film. Die Geschichte über das Leben des Künstlers Touko Laaksanon wurde von Dome Karukoski inszeniert. Laaksanon, 1920 geboren, wurde vor allem für seine homoerotischen Illustrationen bekannt. Mitte der Fünfzigerjahre erschienen seine Zeichnungen auch im amerikanischen Magazin Physique Pictorial. Zahlreiche Bücherillustrationen und Anthologien folgten. Laaksanon lebte lange Zeit in Berlin. Der Film entstand mit Fördergeldern des Medienboard und wurde zu Teilen in Berlin und Brandenburg gedreht."Tom of Finland" gewann bereits den FIPRESCI-Preis beim Filmfestival in Göteborg und steht auf der Shortlist um die Nominierung für den Europäischen Filmpreis.

Quelle: Blickpunkt:Film

