Findungskommission für Zukunft der Berlinale beschlossen

Großansicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken)

Unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) heute die Einrichtung einer Findungskommission für die Zukunft der Berlinale ab dem Jahr 2019 beschlossen. Der Findungskommission sollen demnach Monika Grütters für den Bund, Björn Böhning als Vertreter des Landes Berlins sowie Mariette Rissenbeek German Films ) als für den Filmbereich fachlich zuständiges Mitglied des Aufsichtsrates der KBB angehören. Zudem werde die Findungskommission zur fachlichen Beratung Sachverständige aus der Film- und Kulturbranche hinzuziehen. Konkretere Angaben zu möglichen Beteiligten machte das Büro der BKM noch nicht.Laut der Kulturstaatsministerin solle die Findungskommission "auf Grundlage der bisherigen sowie noch folgender Diskussionsbeiträge" Vorschläge für den Aufsichtsrat "zur künftigen Struktur und zu den damit verbundenen Personalentscheidungen" erarbeiten. Auf dieser Grundlage werde der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung im Januar zusammenkommen und dann im kommenden Jahr eine Entscheidung treffen.Unterdessen habe der amtierende Festivaldirektor Dieter Kosslick , dessen Vertrag unverändert bis Mai 2019 laufe, gegenüber dem KBB-Aufsichtsrat bekräftigt, dass er danach nicht mehr für eine Leitungsfunktion bei der Berlinale zur Verfügung steht.Dem zuletzt von etlichen Pressevertretern harsch kritisierten Festivaldirektor und seinem Team sprach der Aufsichtsrat einstimmig sein Vertrauen aus und dankte und ihm "für seine enormen Verdienste um die Berlinale". "Ohne Dieter Kosslick wäre die Berlinale nicht das heutige herausragende Filmkunstereignis mit internationaler Strahlkraft, auf das wir in Berlin so stolz sind", wie Monika Grütters es formulierte.In diesem Zusammenhang distanzierte sich der Aufsichtsrat auch ausdrücklich von den "kampagnenhaften Zügen der medialen Begleitung der Debatte um die Zukunft der Berlinale". Schon zuvor war Kosslick der Rücken nicht nur unter anderem von den (da noch 19) SPIO -bildenden Verbänden, der Leitung von Studio Babelsberg oder FFA -Präsident Bernd Neumann der Rücken gestärkt worden.Auch etliche Regisseure distanzieren sich von Berichten, die rund um einen Aufruf gestrickt wurden, mit dem sie sich für eine programmatische Erneuerung des Festivals und ein transparentes Verfahren zur Neubesetzung der Leitung einsetzten. Mit am deutlichsten wurde bislang Regisseur Dominik Graf , der erklärte: "Wenn ich gewusst hätte, dass unser Schreiben in das publizistische Fahrwasser einer Abrechnung mit Kosslick gezogen wird, hätte ich nie unterschrieben." Das Schreiben war in der vergangenen Woche mit 79 Unterschriften veröffentlicht worden - rund ein halbes Jahr, nachdem es (damals mit nur 54 Unterzeichnern) der BKM vorgelegt worden war.Zu den Zielen für eine Ausrichtung der Berlinale ab 2019 stellt das Büro von Kulturstaatsministerin Grütters zunächst Folgendes fest: "An der Grundstruktur der Berlinale als Publikumsfestival mit einem hohen künstlerischen Anspruch und Niveau soll festgehalten werden. Das gilt ebenso für den European Filmmarket, der als wesentlicher Bestandteil der Berlinale nach Meinung des Aufsichtsrats unverzichtbar ist."

Quelle: Blickpunkt:Film

