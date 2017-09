Finanzvorstand verlässt Constantin Medien

Peter Braunhofer (Bild: Constantin Medien)

Das Stühlerücken im Vorstand der Constantin Medien geht weiter. Nachdem der neue Aufsichtsrat die Bestellung von Fred Kogel zum Vorstandsvorsitzenden bereits am 25. August mit sofortiger Wirkung widerrief (Kogel selbst hatte zu diesem Zeitpunkt bereits angekündigt, sein Amt zum 22. September niederzulegen) und Olaf Schröder seinen Posten übernahm, scheidet nun der amtierende Finanzvorstand aus. Wie die Constantin Medien heute per ad-hoc-Mitteilung verkündete, habe Peter Braunhofer , der seit 21. Dezember 2016 Mitglied des Vorstandes ist, dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er mit Wirkung zum 7. Oktober aus dem Gremium ausscheiden wird. Braunhofer macht dabei von einem mit dem früheren Aufsichtsrat vereinbarten Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, dankt der Aufsichtsrat Peter Braunhofer für seine Bereitschaft, der Gesellschaft noch für eine Übergangszeit zur Verfügung zu stehen. Bei der Hauptversammlung der Constantin Medien am 23. August hatten die Aktionäre Braunhofer die Entlastung verweigert.

Quelle: Blickpunkt:Film

