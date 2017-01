Filmwoche München soll auf späterem Termin bleiben

Bislang bildeten die Verleihung des Bayerischen Filmpreises und der Deutsche Filmball den krönenden Abschluss einer Woche, die in München ganz im Zeichen des Kinos stand. Das ist in diesem Jahr anders: Um der alle zwei Jahres stattfindenden Großmesse BAU und der damit einhergehenden prekären Hotelsituation aus dem Weg zu gehen, wurden die Tradeshows der Filmwoche bekanntermaßen um eine Woche nach hinten verlegt, die Verleihpräsentationen im Mathäser starten in diesem Jahr somit erst am 24. Januar.Eine Maßnahme, die sich ausgezahlt hat. Wie Kurt Schalk , Marketingleiter bei Kinopolis und Organisator der Veranstaltung in deren Kino-Flaggschiff, gegenüber Blickpunkt: Film erklärte, sei das Feedback auf die Verschiebung außerordentlich gut gewesen. Bei den Anmeldungen liege man schon jetzt auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Zudem sei mit dem späteren Termin ein entscheidender Vorteil verbunden, der die Attraktivität der Präsentationen noch einmal erhöhe: Denn wie sich in diesem Jahr herausgestellt habe, können nicht zuletzt die US-Studios dank des längeren Vorlaufs nach dem Jahreswechsel in vielen Fällen besonders exklusives Material zur Verfügung stellen.Tatsächlich erweise sich der spätere Termin damit als derartiger Gewinn, dass man auch in den kommenden Jahren an ihm festhalten will, wie Schalk erklärte. Für die diesjährigen Präsentationen versprach er jedenfalls schon "etliche Kracher" - zumal das neue Kinojahr seiner Einschätzung nach wieder deutlich mehr zu bieten haben wird als 2016.

