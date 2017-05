Filmschauplätze NRW feiert Jubiläum

Großansicht An der Windmühle Levern fällt am 16. Juli der Startschuss zur 20. Ausgabe der Filmschauplätze NRW (Bild: Claus Lemkemeier) An der Windmühle Levern fällt am 16. Juli der Startschuss zur 20. Ausgabe der Filmschauplätze NRW (Bild: Claus Lemkemeier)

Die 20 ist in diesem Jahr die zentrale Zahl bei den Filmschauplätzen NRW. Wie die Film- und Medienstiftung NRW heute mitteilt, findet Open-Air-Kino vom 16. Juli bis 29. August zum 20. Mal statt - und das an 20 besonderen Orten mit 20 Filmen. Vor dem jeweiligen Langfilm wird auch in diesem Jahr wieder ein in Nordrhein-Westfalen produzierter Kurzfilm zu sehen sein.Auftakt der Open-Air-Kino-Reihe ist am 16. Juli an der Windmühle Levern, die in diesem Jahr erstmals von der Partie sein wird. Das Film- und Rahmenprogramm der Filmschauplätze NRW 2017 soll Mitte Juni bekannt gegeben werden. Weitere Informationen in Kürze unter www.filmschauplaetze.de

Quelle: Blickpunkt:Film

