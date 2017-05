"Filmpolitisches Harakiri"

An welchen Leitlinien soll sich die FFA -Förderung künftig orientieren? Blickpunkt: Film sprach im Vorfeld der entscheidenden Abstimmung mit Produzentin Meike Kordes über die Kritik der Produzentenallianz an den Vorschlägen des FFA-Vorstands.Der FFA-Vorstand hat sehr dezidierte Vorschläge unterbreitet, die nicht nur aus Sicht von uns Produzenten eine völlig falsche Weichenstellung wären. Wir haben innerhalb der Allianz sehr lange und intensiv über dieses Thema beraten - und ich kann Ihnen sagen, dass sich die Ablehnung dieser Vorschläge quer durch alle Unternehmensgrößen zieht, auch wenn es natürlich vor allem die Mittelständler wären, die unter derartigen Leitlinien wohl am meisten zu leiden hätten. Was ich zu diesem Thema zu sagen habe, ist also nicht etwa nur meine persönliche Meinung, sondern entspricht der Quintessenz dessen, was Ergebnis unserer Diskussion war.Es geht bei den Vorschlägen des FFA-Vorstands nicht zuletzt darum, der FFA ein stärkeres Profil zu verleihen - worunter vor allem eine klare Abgrenzung zur kulturellen Filmförderung des Bundes zu verstehen ist. Das mag auf den ersten Blick zwar plausibel erscheinen, schließlich haben wir es seit diesem Jahr in der Tat mit ganz neuen Vorzeichen zu tun. Denn im Zuge der jüngsten Versechsfachung ihres Budgets verfügt die selektive BKM -Förderung plötzlich über höhere Mittel als die FFA in der Projektfilmförderung. Allerdings würden viele Produzenten ein enormes Problem bekommen, wenn man sie über zu hohe Einstiegshürden aus der FFA-Förderung ausschließen und stattdessen an die vermeintlich prall gefüllten BKM-Töpfe verweisen würde. Denn niemand kann sagen, wie sich die Situation bei der kulturellen Filmförderung des Bundes entwickelt, zumal in diesem Jahr eine neue Bundesregierung gewählt wird. 2019 könnte die Situation schon wieder völlig anders aussehen. Produzenten in der Mehrheit an eine Förderung zu verweisen, deren künftige finanzielle Ausstattung völlig unklar ist, wäre aus filmpolitischer Sicht aber doch Harakiri! Zumal noch etwas hinzukommt: Etliche Projekte benötigen sowohl FFA- als auch BKM-Förderung, gerade dann, wenn sie im Ausland spielen. Denn anders als bei den Fördermitteln der Länder müssen hier keine Regionaleffekte bedient werden.Nach unserer Überzeugung ist schon der Ausgangspunkt unzutreffend, dass die Projektfilmförderung der FFA die Masse fördern würde. Während früher deutlich über 50 Filme Projektfilmförderung erhalten haben, waren es in der letzten FFG Periode als Folge der Mindestförderquote schon nur noch ca. 45 im Jahr. Und schon damals hat die Kommission sich bemüht, die wirklich förderungswürdigen Filme auszusuchen. Das neue FFG hat nunmehr die Professionalität der Vergabekommission nochmals deutlich gestärkt. Man sollte dem jetzt erst mal eine Chance geben und nicht durch Leitlinien den Sachverstand der Kommission und ihre Fähigkeit, die förderungsfähigen Filme zu finden, von vorneherein beschneiden. Generell bin ich überzeugt, dass es der völlig falsche Weg ist, den Wunsch nach mehr Klasse über allgemein geltende Leitlinien einlösen zu wollen. Nehmen wir nur einmal das angedachte Mindestbudget von 2,5 Mio. Euro. Wenn man mit Vertretern von Weltvertrieben wie Antonio Exacoustos von Arri spricht, hört man geradezu von einem internationalen Trend hin zu Filmen mit einem Budget von weniger als zwei Mio. Euro - die oftmals reißenden Absatz auf den Märkten finden. Diese Kategorien von Filmen und ihre Chancen auf dem internationalen Markt darf man nicht einfach ausblenden.Das mag schon richtig sein, aber diesbezüglich sind die vorgeschlagenen Leitlinien doch mehr als schwammig. Fakt ist doch, dass die FFA nicht von vornherein Projekte über zu hohe Einstiegshürden ausschließen darf, die ganz dem Geist der Zeit entsprechen. Ich bin ja überhaupt nicht dagegen, der FFA ein stärkeres Profil zu geben. Aber auf Basis derart strenger Leitlinien würden unzählige tolle Filme durchs Raster fallen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass " Toni Erdmann " bei Beachtung solcher Leitlinien eine Chance gehabt hätte. Oder um ein wenig weiter in die Vergangenheit zu gehen: Der Oscar-Gewinner " Das Leben der Anderen " wäre mit seinen 1,8 Mio. Euro Budget vermutlich auch nicht förderfähig gewesen. Natürlich muss die Frage der Wirtschaftlichkeit gestellt werden - aber doch richtig.Ganz genau. Die Rechnung ist doch im Grunde simpel: Ein Film, der weniger als zwei Mio. Euro kostet und sich toll verkauft, ist am Ende sicherlich wirtschaftlicher als ein Film mit einem 20-Mio.-Euro-Plus-Budget, der am Ende bei 700.000 Zuschauern landet. Ein Recoupment findet da doch im Leben nicht statt. Ohnehin scheint es mir, als wolle man mit Maßnahmen wie den hohen Einstiegshürden ein Problem bekämpfen, dessen Ursachen ganz woanders liegen - und die aus Fördersicht im Grunde hausgemacht sind.Vor ungefähr zehn Jahren gab es eine wesentliche Änderung bei den Fördervoraussetzungen der Länder. Ein "letter of intent" eines Verleihs war den Länderförderungen nicht mehr genug, sie forderten nun einen Verleihvertrag mit einer garantierten Mindestkopienzahl ein - wie das ja auch beim DFFF seit seiner Gründung Pflicht ist. Das bedeutet, dass Filme auf Gedeih und Verderb mit einer hohen Kopienanzahl in die Kinos gedrückt werden. Das ist das Problem, das verstopft die Leinwände! Wissen Sie, wir produzieren Filme und keine Schrauben - dementsprechend verbieten sich allzu starre Vorgaben. Denn das schafft die Probleme, nicht eine angeblich zu hohe Zahl geförderter Filme. Das stimmt schlicht nicht.Doch, natürlich ist der Versuch einer "Umwegfinanzierung" von TV-Projekten über die Filmförderung ein Problem und wir sehen mit Sorge, dass die Sender ihre Beiträge herunterfahren und Produzenten versuchen, über Filmförderung ihre Finanzierung zu schließen. Aber das bekommen sie nicht über Leitlinien in den Griff. Hier sollte man der Vergabekommission, die ja im neuen FFG weiter professionalisiert wurde, vertrauen, dass sie in der Lage ist, TV-Projekte vom Kinofilm zu unterscheiden. Projektbezogene Entscheidungen müssen möglich sein - und es ist doch völlig klar, dass ein Unternehmen, das wiederholt und in Folge Rückzieher macht, relativ schnell keine Förderung mehr bekäme. Dafür bedarf es keiner gesetzlichen Vorgabe, das würden Jurys von sich aus so handhaben. Sind wir doch ehrlich: Unsere Branche ist so klein, da würde es keiner wagen, sich dauerhaft die Finger zu verbrennen.Ganz ehrlich? Man ahnt ja vermutlich schon, dass ich Leitlinien grundsätzlich kritisch gegenüberstehe. Anstatt immer neue Hürden zu schaffen, würde ich mich gerne hinsetzen und einmal eingehend überprüfen, ob man die bestehenden Regelungen wirklich alle benötigt. Denn wir dürfen keinesfalls in eine Situation kommen, in der man Filmförderung nur noch bürokratisch abwickeln kann. Das darf nicht sein, das wäre der Tod jeglicher Kreativität.Ich würde gerne die Verantwortung von Förderchefs und Gremien stärken. Sie haben die Kompetenz und sie können die notwendigen Entscheidungen auch treffen. Ich denke nicht, dass man mit noch mehr Regeln und Vorgaben zu einer besseren Auswahl kommt - sondern nur über eine Förderung, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist und diese wahrnimmt. Deshalb sollte man den Jurys auch Vertrauen schenken. Natürlich immer mit dem Wissen im Hinterkopf: Wenn es jemanden gäbe, der mit Fug und Recht von sich behaupten könnte, exakte Erfolgsprognosen im Filmbereich treffen zu können, wäre er vermutlich der bestbezahlte Mensch unserer Industrie. Aber es gibt ihn nicht.Die Statistik, die belegt, dass eine verlässliche Negativprognose möglich ist, würde ich gerne sehen. Ich kann mir vorstellen, dass der Blick auf die von der FFA abgelehnten Projekte da mitunter eine andere Sprache sprechen würde. Aber es kann im Grunde dahinstehen. Denn wie bereits gesagt: Was Erfolg ausmacht, ist von Film zu Film unterschiedlich und hängt enorm stark von der Relation zum Budget ab. Um bildlich zu sprechen: Der Blumenstrauß der Förderung muss bunt bleiben. Wenn sich Förderung lediglich auf die vermeintlich großen Filme kapriziert, dann wird dem Mittelstand das Genick gebrochen - und damit letzten Endes der Filmindustrie als solcher.Genau - und es kommt erschwerend hinzu, dass in den Sitzungen auch noch eine Förderquote von zehn Prozent des Budgets eines Projektes eingehalten sowie dem Portfoliogedanken Rechnung getragen werden muss. Um beispielhaft darzustellen, was Letzteres bedeutet: Kinderfilme werden traditionell vor allem im Sommer gedreht, weswegen sie in der Regel Anfang des Jahres eingereicht werden. Liegen bei einer Sitzung aber nun mehrere Kinderfilme vor, wird die Jury gemäß des Portfoliogedankens gezwungen sein, sich zwischen den Projekten zu entscheiden, unabhängig von der möglicherweise hohen Qualität sämtlicher Einreichungen. Grundsätzlich unvernünftig ist der Portfoliogedanke durchaus nicht, aber man müsste ihn auf das ganze Jahr münzen.Die Leitlinien wurden im Ausschuss für Innovations- und Strukturfragen der FFA intensiv diskutiert und dabei etliche der gerade angesprochenen Punkte aufgenommen. Am 13. Juni wird dieser Ausschuss dem FFA-Verwaltungsrat ein Papier zur Beschlussfassung vorlegen. Wir bei der Produzentenallianz hoffen, dass es eine Fassung sein wird, die unseren erheblichen Bedenken Rechnung trägt.Marc Mensch

