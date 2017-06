Filmpassage hoch Drei

Die Focus Cinemas in Salzgitter werden zum 1. Juli zur dann dritten Filmpassage. Anja und Meinolf Thies übernehmen das Haus von der CineEvent GmbH . Vermittelt wurde der Wechsel über den Gebäudeeigentümer. Der bisherige Betreiber, Frank Rablewski , hatte sich einer Pressemitteilung zufolge schon seit längerer Zeit entschieden, den zum Jahreswechsel auslaufenden Mietvertrag seiner CineEvent GmbH für das Sieben-Saal-Haus im Citytor Center nicht verlängern zu wollen.Über die nun gefundene Nachfolgeregelung zeigt sich Rablewski ausdrücklich erfreut: "Nach vielen langen Jahren beruflicher Doppelbelastung zwischen Zeitz und Salzgitter habe ich für mich vor dem Hintergrund des Auslaufdatums meines Kinomietvertrages entschieden, meinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt nunmehr ausschließlich in und um Zeitz herum zu bündeln, und bei der Umsetzung waren mir zwei Dinge besonders wichtig: das Kino soll auch künftig einen professionellen Betreiber haben, um die zuletzt nachweislich erreichten Besucherzuwächse mehr als nur zu halten; zudem wollte ich mein gesamtes Mitarbeiter-Team in kompetente Hände übergeben - beides sehe ich mit dem Betreiberehepaar Thies erfüllt."Meinolf Thies wiederum lobt die "vom ersten Gespräch bis zur Vertragsschließung anhaltend konstruktive Gesprächsatmosphäre". Bei jeder verabredeten Lösung zu den bekannten Fragen einer solchen Geschäftsabwicklung handele es sich um eine "in jeder Hinsicht 'freundliche Übernahme'. "Ab der zweiten Jahreshälfte gibt es nun drei Filmpassagen, davon zwei in Niedersachsen", freut sich Anja Thies, "auch wenn es bekanntermaßen noch einige Wochen dauern wird, bis die Namensänderung mit Innen- und Außenwirkung vollzogen wird." Die Betreiberfirma jedenfalls existiere schon. Ob es allzu lange bei drei Filmpassagen bleiben wird, ist indes fraglich - denn Anja Thies deutet an, das die "Drillinge" womöglich in absehbarer Zeit noch Zuwachs erhalten.

