Filmkritiker ausgezeichnet

MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen (links im Bild), Frédéric Jäger (Verband der deutschen Filmkritik, 3.v.r.), Michael Kötz (Direktor des Festivals des deutschen Films, 2.v.r.) und Petra Müller (Geschäftsführerin Film- und Medienstiftung NRW, rechts im Bild) mit den Ausgezeichneten Lukas Foerster, Federico Sanchez und Elena Meilicke (v.l.n.r.)

Elena Meilicke ist für ihre unter dem Titel "Zum Wasser" in der Zeitschrift "Cargo" erschienenen Kritik zu Mia Hansen-Loves mit dem mit 3.000 Euro dotierten Siegfried Kracauer Preis für die beste Filmkritik ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am 16. September im Rahmen des Festival des deutschen Films in Ludwigshafen statt, das in diesem Jahr erstmals neben der MFG Baden-Württemberg , der Film- und Medienstiftung NRW und dem Verband der deutschen Filmkritik als Partner des Kritikerpreises fungierte.Eine Lobende Erwähnung erhielt Federico Sanchez für seine Kritik zu Raoul Pecks , die unter dem Titel "Beyoncé im Monstertruck" auf artechock erschienen war. Das Siegfried Kracauer Stipendium, das mit 12.000 Euro dotiert ist, gomg am Lukas Foerster, der mit dessen Untertstützung eine sechsteilige Artikelserie zum Thema "Zukunft des Kinos" sowie einen regelmäßigen Blog verfassen wird."Wir freuen uns sehr, bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit der MFG und dem VdFk und erstmals im Rahmen des Filmfestivals Ludwigshafen den Siegfried Kracauer Preis zu vergeben", so Petra Müller , Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW. "Eine gute Filmkritik macht Lust auf Filme und ermöglicht Cineasten wie Fans die Vertiefung der eigenen Filmrezeption. Das ist den diesjährigen Ausgezeichneten, Elena Meilicke und Federico Sanchez, ganz wunderbar gelungen! Herzlichen Glückwunsch auch an Lukas Foerster, der für seine Arbeit das diesjährige Stipendium erhält.""Wir freuen uns über die hohe Qualität der Einreichungen. Filmkritiken sind ein wichtiger Faktor in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Kino. Sie lenken unseren Blick auch auf außergewöhnliche Filme, die sonst nur allzu leicht übersehen werden und tragen so dazu bei, unsere vielfältige Kinolandschaft zu bewahren." so MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen Gastgeber Michael Kötz , Leiter des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen am Rhein betonte: "Da ich selbst als Filmkritiker angefangen habe, weiß ich, wie wichtig die Filmkritik für den deutschen Film ist. Eine fundierte Kritik ist gerade in digitalen Zeiten, wo Schnelligkeit oft vor Qualität geht, als Orientierung und Regulativ unabdingbar. So trägt der Siegfried Kracauer Preis Vorsorge, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Wir sind als Festival des deutschen Films bei dieser Initiative daher gerne Partner und Veranstalter."

Quelle: Blickpunkt:Film

