Filmfonds Wien vergibt 1,6 Mio. Euro

Großansicht Unter den aktuell vom Filmfonds Wien geförderten Projekten: der Psychothriller "Little Joe" (Bild: coop99) Unter den aktuell vom Filmfonds Wien geförderten Projekten: der Psychothriller "Little Joe" (Bild: coop99)

In seiner vierten und letzten Sitzung des Jahres hat der Filmfonds Wien aktuell Mittel in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro für elf Projekte vergeben. Die höchste Fördersumme von bis zu 550.000 Euro wurde an Arash T. Riahis "Oskar und Lilli" ( Wega Film ), eine Geschichte über zwei tschetschenische Flüchtlingsgeschwister, die nach dem Tod ihrer Mutter in unterschiedliche Pflegefamilien kommen, vergeben. Bis zu 350.000 Euro erhält Jessica Hausners "Little Joe" ( Coop99 ). Die internationale Produktion, die ab kommendem Frühjahr in Österreich und Großbritannien gedreht wird, spielt in einer Welt, in der eine mutierte Pflanze die Wahrnehmung von Mensch und Tier beeinflusst. Eine Mutter und ihr Sohn stellen die Wirklichkeit in Frage und zweifeln schließlich sogar an der eigenen Identität. Bis zu 250.000 Euro wurden der deutsch-österreichischen Koproduktion "Kalte Füße" Lotus-Film ) zugesprochen. In der von Wolfgang Groos inszenierten Verwechslungskomödie wird ein Einbrecher in eine Villa eines Schlaganfall-Patienten von dessen Enkeltochter für den neu angekündigten Krankenpfleger gehalten. Ein Spiel, auf das er sich widerwillig einlässt. Ebenfalls eine sechsstellige Fördersumme in Höhe von bis zu 145.000 Euro hat der Filmfonds Wien aktuell Stephanus Domanigs Dokumentation über die Wiener Staatsoper, "Kraftwerk der Gefühle" ( Prisma Film ), zugesprochen.Alle aktuellen Förderungen des Filmfonds Wien unter www.filmfonds-wien.at

Quelle: Blickpunkt:Film

