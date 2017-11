Filmfestival in Macau ehrt Udo Kier

Großansicht Udo Kier wird auf dem Filmfestival in Macau für seine Karriereleistung geehrt (Bild: Kurt Krieger) Udo Kier wird auf dem Filmfestival in Macau für seine Karriereleistung geehrt (Bild: Kurt Krieger)

Auf dem International Film Festival Macao, das von 8. bis 14. Dezember zum zweiten Mal stattfindet, wird Udo Kier mit dem Career Achievement Award ausgezeichnet. Das Festival ehrt damit die Karriereleistung des 73-jährigen Schauspielers, der in den vergangenen 50 Jahre in mehr als 300 Filmen vor der Kamera gestanden und dabei mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder Dario Argento und Alexander Payne zusammengearbeitet hat."Seine deutliche Präsenz in Rollen wie in 'Brawl in Cell Block 99' und 'Downsizing' hat uns wieder daran erinnert, wie einzigartig und brillant Udo Kier ist. Es gibt also keinen besseren Moment als diesen, um ihn hier in Macau mit dem Career Achievement Award auszuzeichnen. Er hat noch viele Filme zu machen und deshalb sind wir überglücklich, dass er uns besuchen und einige Tage mit uns feiern wird", erklärt der Künstlerische Direktor des Fesitvals, Mike Goodridge.Udo Kier hatte zuletzt für Timo Vuorensolas Sequel "Iron Sky - The Coming Race" vor der Kamera gestanden.

Quelle: Blickpunkt:Film

