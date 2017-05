Filmfest München gibt Kandidaten für Bernd Burgemeister Fernsehpreis bekannt

Großansicht Ulrike Frick hat die Reihe Neues Deutsches Fernsehen beim Filmfest München programmiert Ulrike Frick hat die Reihe Neues Deutsches Fernsehen beim Filmfest München programmiert

20 Filme hat Programmerin Ulrike Frick für die Reihe Neues Deutsches Fernsehen auf dem Filmfest München (22. Juni bis 1. Juli) ausgewählt; sie alle werden dort als Weltpremieren gezeigt. Die Auswahl spiegelt die "Neigung zu Krimis und bürgerlichen Milieustudien" im Neuen Deutschen Fernsehen wieder, wie es in einer Filmfest-Mitteilung heißt. An einen der gezeigten Filme wird am 25. Juni der Bernd Burgemeister Fernsehpreis verliehen. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) gestiftet.Die Filme der Reihe Neues Deutsches Fernsehen im Überblick:

