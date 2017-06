Filmfest München feiert Jugend-Event mit "Tigermilch"

Es ist zwar nur ein Einzelevent, dessen Bedeutung man mit Blick auf das Kinobesuchsverhalten Jugendlicher aber womöglich nicht hoch genug einschätzen kann - nicht umsonst spricht man von "kritischen Zielgruppen". Es sind Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren, denen das Filmfest München mit dem Jugend-Event ein besonderes Erlebnis bieten will, wie es im Netz schlicht nicht zu reproduzieren wäre: die Begegnung mit Stars und anderen Fans; dabei zu sein, wenn ein Film zum allerersten Mal und auf einer großen Leinwand gezeigt wird.In diesem Jahr kooperiert das Filmfest mit der Constantin Film und lädt am 23. Juni im Mathäser zur Weltpremiere der Bestseller-Adaption " Tigermilch " in Anwesenheit der Stars. Als Extra obendrauf gibt es direkt zuvor exklusive Ausschnitte aus dem jüngsten Teil einer Erfolgsreihe zu sehen: " Ostwind - Aufbruch nach Ora ", dessen direkter Vorgänger über 1,2 Mio. Besucher in die deutschen Kinos zog.Wie wichtig es dem Filmfest München ist, gerade auch junge leute für das Kino zu begeistern, zeigt sich indes unter anderem darin, dass Festivalleiterin Diana Iljine ankündigte, die Jugend-Events sollten künftig "durchaus zu einer eigenen Reihe ausgebaut werden".

