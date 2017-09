Filmfest Hamburg präsentiert europäische Kassenschlager

Großansicht Albert Wiederspiel, Leiter des Filmfest Hamburg (Bild: Filmfest Hamburg / Wolfgang Schildt) Albert Wiederspiel, Leiter des Filmfest Hamburg (Bild: Filmfest Hamburg / Wolfgang Schildt)

Sieben Filme, die in ihren europäischen Heimatländern bereits erfolgreich in den Kinos liefen, sind aktuell für die Reihe Eurovisuell des Filmfest Hamburg (5. bis 14. Oktober) programmiert worden. Sie konkurrieren um den mit 5.000 Euro dotierten Commerzbank Publikumspreis. Festivalleiter Albert Wiederspiel : "In unserer Auswahl rangiert fast immer die Komödie auf dem ersten Platz, aber auch ein isländischer Thriller erwies sich als absoluter Boxoffice-Hit."

Quelle: Blickpunkt:Film

