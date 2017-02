Filmfest Dresden präsentiert Programm und Jurymitglieder

Großansicht Die Regisseurin und Drehbuchautorin Lola Randl sitzt in der Jury für den Nationalen Wettbewerb beim Filmfest Dresden (Bild: Filmlichter) Die Regisseurin und Drehbuchautorin Lola Randl sitzt in der Jury für den Nationalen Wettbewerb beim Filmfest Dresden (Bild: Filmlichter)

Aus mehr als 2.000 Einreichungen hat die elfköpfige Sichtungskommission jetzt 63 Kurzfilme aus 25 Ländern für den Nationalen und Internationalen Wettbewerb des 29. Filmfest Dresden (4. bis 9. April) ausgewählt. Sie konkurrieren um die insgesamt neun Goldenen Reiter und vier Sonderpreise im Gesamtwert von 66.000 Euro.In den Nationalen Wettbewerb sind insgesamt 28 Kurzfilme - 13 Animationen und 15 Fiktionen - eingeladen worden; fünf davon werden in Dresden ihre Weltpremieren feiern. Über die Gewinner entscheidet eine dreiköpfige Jury, die aus der Regisseurin und Drehbuchautorin Lola Randl , dem Filmemacher und Videokünstler Max Hattler und der Filmkritikerin Anna Wollner besteht.35 Filme - 18 animierte und 17 fiktional inszenierte - aus 25 Ländern treten in den sechs Programmen des Internationalen Wettbewerbs beim Filmfest Dresden an. Hier besteht die Jury aus dem Regisseur, Filmkritiker und Journalist Denis Coté , dem Programmleiter des Internationalen Film Festival Rotterdam , Peter van Hoof, und der Filmemacherin und Illustratorin Yasemeen Fanari.Ausführliche Informationen zum Programm des Filmfest Dresden unter www.filmfest-dresden.de

Quelle: Blickpunkt:Film

