Filmakademie Ludwigsburg vier Mal im Rennen um BAFTA Student Film Awards

Großansicht Andreas Kesslers Dokumentation "Galamsey ? Für eine Handvoll Gold" gehört zu den deutschen Produktionen auf der Shortlist für den BAFTA Student Film Award (Bild: Filmakademie Baden-Württemberg) Andreas Kesslers Dokumentation "Galamsey ? Für eine Handvoll Gold" gehört zu den deutschen Produktionen auf der Shortlist für den BAFTA Student Film Award (Bild: Filmakademie Baden-Württemberg)

Bisher waren die BAFTA Student Film Awards nur Studierenden von US-Filmschulen vorbehalten gewesen. Von der erstmaligen Öffnung in diesem Jahr, in deren Rahmen 250 Filmschulen außerhalb der USA ihre Einreichungen machen konnten, profitierten auch vier Studierende der Filmakademie Baden-Württemberg ; ihre Werke gehören zu den 45 Filmen, die auf der Shortlist für die am 22. Juni in Los Angeles stattfindende Verleihung der BAFTA Student Film Awards. So wurden Yi Luos "Night Spinning" in der Kategorie Animation, Johannes Preuss' "Galamsey - Für eine Handvoll Dollar" in der Kategorie Dokumentation sowie Andreas Kesslers "Blind Audition" und Daniel Rübsams "When Demons Die" in der Kategorie Realfilm nominiert.Weitere Informationen unter www.bafta.org

Quelle: Blickpunkt:Film

