FFHSH: Knapp 2,9 Mio. Euro für 18 Filme

Großansicht FFHSH-Geschäftsführerin Maria Köpf (Bild: FFHSH/Christine Fenzl) FFHSH-Geschäftsführerin Maria Köpf (Bild: FFHSH/Christine Fenzl)

2,875 Mio. Euro für 18 Projekte, so lautet die Bilanz der jüngsten Fördersitzung des für Filme mit Herstellungskosten über 800.000 Euro zuständigen Gremiums I der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein . Mit 540.000 Euro geht die größte Fördersumme an Mohammad Rasoulofs Drama "Mahan" , in dem sich der Titelheld 33 Jahre nach der Iranischen Revolution den Dämonen seiner Vergangenheit stellen muss, die teilweise aus der eigenen Familie kommen. 27 Drehtage der Detailfilm -Produktion werden in Hamburg stattfinden.500.000 Euro erhält Akkord Film Produktion von der FFHSH für Ute von Münchow-Pohls "Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen". Eines der Heinzelmännchen, die seit 250 Jahren unter der Erde leben, hat dieses Leben satt, kehrt an die Erdoberfläche zurück und freundet sich dort mit dem stinkstiefeligen Konditor Theo an. Dieser ebnet den Heizelmännchen schließlich den Weg zur Rückkehr zu ihrer eigentlichen Bestimmung, dem Helfen.Mit 430.000 Euro unterstützt die FFHSH Randa Chahouds Spielfilm "Der Rebell" ( Neue Impuls Film Produktion ), in dem ein junger Syrer sein geliebtes Hamburg und seine schwangere Freundin zurücklassen muss, um seinem Bruder aus dem syrischen Kriegsgebiet zu retten.Zusätzlich zu den in der Projektliste aufgeführten Förderungen werden insgesamt 321.947 Euro aus dem TV-Sonderprogramm für Schleswig-Holstein vergeben. Die Mittel gingen an den "Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren" (270.000 Euro, Nordfilm, Kiel ), die Joker-Pictures -Produktion "Der Seegrasmann" (21.748 Euro) sowie die clipart-Reportagen "Der Vogelzeichner - Unterwegs an der Ostseeküste" (5.801 Euro) und "Kohlanbau der Superlative - der Dithmarscher Rekordacker" (24.398 Euro).

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen