FFF-Kinoprogrammprämien: Spitzenpreis geht nach Fürth

Großansicht Christian Ilg, hier bei der Verleihung der FFF-Kinoprogrammprämien 2009, wird 2017 für das Babylon Kino am Stadtpark in Fürth mit dem Spitzenpreis ausgezeichnet (Bild: FFF Bayern/Isabell Kerschensteiner,Olga Havenetidis) Christian Ilg, hier bei der Verleihung der FFF-Kinoprogrammprämien 2009, wird 2017 für das Babylon Kino am Stadtpark in Fürth mit dem Spitzenpreis ausgezeichnet (Bild: FFF Bayern/Isabell Kerschensteiner,Olga Havenetidis)

60 Filmtheater werden am 30. November in Bayreuth mit den mit insgesamt 380.000 Euro dotierten FFF -Kinoprogrammprämien ausgezeichnet. Wie der FFF Bayern heute mitteilt, werden 31 Preise à 5.000, 28 Preise à 7.500 Euro sowie der mit 15.000 Euro dotierte Spitzenpreis vergeben.Er geht in diesem Jahr nach Mittelfranken an das von Christian Ilg betriebene Babylon Kino am Stadtpark in Fürth. Ilgs originelles Konzept sowie die Investitionen in Technik und Ausstattung hätten das Kino zu einem Szenetreffpunkt in Fürth gemacht, so der FFF Bayern. Es bietet neben Arthousefilmen, deutschen und europäischen Produktionen, Dokumentarfilmen, Kurzfilmen und einem hochwertigen Kinderfilmprogramm Zusatzangebote wie exklusive Filmreihen, Originalfassungen, Schulvorführungen, Previews, Matineen, Open-Air-Vorführungen und Konzerte.Bayerns Wirtschafts- und Medienministerin Ilse Aigner wird den Gewinnern der Kinoprogrammpreise am 30. November die Urkunden überreichen. Im Vorfeld der Veranstaltung erklärte sie: "60 Kinos, die sich qualitativ hervorheben, zeichnen wir jedes Jahr mit den Programmprämien aus. Diese Lichtspielhäuser bieten ihrem Publikum etwas Besonderes. So wird Kino zum Erlebnis und bringt Menschen zusammen.FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer freut sich besonders über ein erhöhtes Preisgeld bei den Kinoprogrammprämien: "Die Prämien sind ein Zeichen der Anerkennung und eine finanzielle Unterstützung, die vor allem den kleinen Filmtheatern hilft. Erfreulich ist, dass wir die Mittel für die Prämien heuer wieder um 15.000 Euro erhöhen konnten und damit unsere kontinuierliche und erfolgreiche Unterstützung der bayerischen Filmtheater fortsetzen."Alle Träger der FFF-Kinoprogrammprämien 2017 im Überblick

Quelle: Blickpunkt:Film

