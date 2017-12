FFF Bayern vergibt 1,3 Mio. Euro

In der letzten FFF -Bayern-Förderrunde des Jahres 2017, in der insgesamt 1,31 Mio. Euro an 21 Projekte vergeben worden sind, haben zwei Projekte die höchste Einzelsumme von jeweils 150.000 Euro erhalten: Sophie Kluges Tragikomödie "Golden Twenties" (Berghaus Wöbke Filmproduktion) über eine junge Frau, die nach ihrem Studium wieder in ihr altes Kinderzimmer zurückzieht. Sie hospitiert am Theater, verliebt sich dort in einen Schauspieler und als dieser für Dreharbeiten die Stadt verlässt und sich von ihr trennt, beschließt sie, ihm hinterher zu reisen. Ebenfalls mit 150.000 Euro unterstützt der FFF Bayern aktuell Oliver Dommengets TV-Abenteuerfilm "Sea Sheperd" ( Wasabi Film ). Im Mittelpunkt steht hier eine Frau, die auf den Spuren ihres verstorbenen Vaters auf die Färöer Inseln reist und dort mit der Abschlachtung von Grindwalen konfrontiert wird. Erst stellt sie sich auf die Seite von Tierschützern, die den Walfang für immer verbieten wollen. Doch dann lernt sie zu ihrer Überraschung unter den Walfängern auch liebenswerte Personen kennen, die die Jagd als einen Teil ihrer Kultur begreifen - und gerät mehr und mehr zwischen die Fronten.Von den 15 Produktionen, die der FFF Bayern aktuell unterstützt, sind sieben Dokumentarfilme. So beispielsweise Manfred Oldenburgs "Kroos - Das Porträit eines Unsichtbaren" ( Broadview TV , 75.000 Euro) über den deutschen Fußballnationalspieler Toni Kroos, Kai Wessels "Cicero" (Martin Richter Filmproduktion, 51.000 Euro) über den im März 2016 verstorbenen Sänger Roger Cicero und Juri Mazumdars "Aus der Asche" ( Tangram International , 40.000 Euro), der ein differenziertes Bild von Libyen zu zeichnen versucht.Alle aktuellen FFF-Förderungen im Überblick

