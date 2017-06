FFF Bayern fördert auch internationale High-End-Serien

Das 2013 vom FFF Bayern gestartete Sonderprogramm für internationale Koproduktionen wird auf internationale High-End-Serien erweitert. Wie der FFF Bayern heute mitteilt, sollen künftig High-End-Serien gefördert werden, die für eine internationale Auswertung bestimmt und geeignet sind; mindestens ein Koproduktionspartner muss aus einem nicht deutschsprachigen Land stammen.Pro 60-minütiger Episode sollen die Herstellungskosten mindestens 1,2 Mio. Euro betragen; bei allen anderen Längen soll der Minutenpreis bei mindestens 20.000 Euro liegen. Der deutsche Koproduktionsanteil muss bei mindestens 30 Prozent oder fünf Mio. Euro liegen. Mindestens die Hälfte der Drehtage müssen in Bayern stattfinden; der Förderhöchstbetrag liegt bei zwei Mio. Euro."Der FFF Bayern hat nun ein zusätzliches Förderinstrument und verfügt nicht nur über die finanziellen Mittel, sondern auch über die rechtlichen Grundlagen, große internationale Serien zu unterstützen. Wir bedanken uns beim Freistaat Bayern, der die Mittel und Möglichkeiten geschaffen und unseren Spielraum erweitert hat", erklärt FFF-Bayern-Geschäftsführer Klaus Schaefer Für das laufende Jahr hat der Freistaat Bayern dem FFF für die Förderung von internationalen Kinofilm- und High-End-Serien-Produktionen 4,73 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.Wirtschafts- und Medienministerin Ilse Aigner: "Bayern ist einer der führenden Medienstandorte in Europa. Diese kreative Branche findet gerade in München beste Rahmenbedingungen, die wir konsequent ausbauen. Neben internationalen Filmen und digitalen Produktionen auch die Produktion von High-End-Serien zu fördern, erhöht die internationale Sichtbarkeit weiter und ist ein wichtiger Baustein für die Förderung am Standort."Weitere Informationen zu dem neuen Förderinstrument unter www.fff-bayern.de

Quelle: Blickpunkt:Film

