FFF Bayern bilanziert starkes Förderjahr

Großansicht Mit FFF-Förderung an die Spitze der deutschen Filme des Jahres 2016: "Willkommen bei den Hartmanns" (Bild: Warner) Mit FFF-Förderung an die Spitze der deutschen Filme des Jahres 2016: "Willkommen bei den Hartmanns" (Bild: Warner)

Auf den ersten Blick mag es wie ein Widerspruch erscheinen, nach einem für den deutschen Film doch recht enttäuschenden Kinojahr eine ausgesprochen positive Förderbilanz zu ziehen. Allerdings ist nicht nur zu beachten, dass dem Großteil der 2016 geförderten Kinoprojekte die Bewährungsprobe auf der Leinwand erst noch bevorsteht. Denn wenn man sich die Entwicklung des deutschen Films anhand der Overnight-Zahlen von ComScore betrachtet, steht der FFF Bayern mit seinen geförderten Projekten noch ausgesprochen gut da.Zwar bedeuteten 14,13 Mio. Besucher im Jahr 2016 für FFF-geförderte Kinoproduktionen ein Minus von gut 15 Prozent - allerdings lag der Rückgang bei den deutschen Filmen insgesamt bei 33 Prozent. Auch der Umsatzrückgang von knapp 123 Mio. Euro in 2015 auf zuletzt rund 113 Mio. ist Ausdruck einer deutlich weniger negativen Entwicklung, als sie der Gesamtmarkt durchmachte. Eine erhebliche Rolle kam dabei dem erfolgreichsten deutschen Film des vergangenen Jahres zu: dem FFF-geförderten " Willkommen bei den Hartmanns ", der mittlerweile bei knapp 3,4 Mio. Besuchern steht.Im Hinterkopf behalten sollte man zwar, dass der FFF Bayern den im VFX-Bereich geförderten " The First Avenger: Civil War " mit in seine Bilanz aufgenommen hat. Dieser Film wurde von ComScore als lediglich minoritär deutsche Koproduktion nicht berücksichtigt. Allerdings würde auch eine entsprechende "Bereinigung" der Bilanz die FFF-geförderten Filme besser dastehen lassen als den Gesamtschnitt. Filme wie die Marvel-Großproduktion werden übrigens dazu beitragen, den deutschen Marktanteil in der Analyse der FFA deutlich freundlicher aussehen zu lassen, als dies die ComScore-Zahlen tun.Unter dem Strich und mit Blick auf den Gesamtmarkt sprach FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer von einem Jahr, das zwar nicht an die Rekorde von 2015 habe anknüpfen können, als nach Umsatz Drittstärkstes aber letztlich besser verlaufen sei, als man habe befürchten können. Was die (Rekord-)Zahl der deutschen Filmstarts betrifft, unterstrich Schaefer jedoch, dass man durchaus darüber diskutieren könne, ob eine solche Masse nicht vielleicht ein Problem darstelle.An Förderzahlen gemessen war es jedenfalls fraglos ein sehr gutes Jahr für den FFF Bayern - oder vielmehr für die bayerische Film-, TV- und Kinobranche, die von deutlich erhöhter Förderung profitieren konnte. So betrug die Gesamtfördersumme des FFF Bayern im vergangenen Jahr gut. Inklusive der Mittel des Bayerischen Bankenfonds und jener von Computec kamen rundzusammen - laut Schaefer eine Rekordsumme und eine Steigerung um rund 5,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Dass die Gesamtfördersumme um acht Mio. Euro über dem eigentlichen Gesellschafter-Etat liegen konnte, erklärt sich über sogenannte "erhöhende Mittel", zu denen neben Zinsen sowie Verzicht auf bzw. Verfall von Förderzusagen nicht zuletzt Rückflüsse erfolgreicher Produktionen zählen. Auf den genauen Posten für Letztere brach Schaefer die Zahlen aber nicht herunter.Unter dem Strich hat der FFF Bayern im vergangenen Jahr mit etwa 25 Mio. Euro quer durch die verschiedenen Förderbereiche Kinofilme von der Entwicklung bis zur Fertigstellung unterstützt. Darunter fallen neben der Produktionsförderung als Hauptposten auch die Förderung von Internationalen Koproduktionen und Digitaler Bildgestaltung (VFX), die Unterstützung der Entwicklungsphase und der Drehbuchautoren sowie derjenigen Nachwuchsfilme, die für das Kino realisiert wurden. Rund die Hälfte der gesamten Fördersumme entfiel 2016 auf die Produktionsförderung Kinofilm. Hier profitierten insgesamt 41 Projekte von Förderzusagen in Höhe von 19 Mio. Euro. Im Fernsehbereich gingen insgesamt 5,7 Mio. Euro an 19 Produktionen.Beinahe schon zur schönen Tradition ist es geworden, dass Medienministerin Ilse Aigner bei Anlässen wie diesem Pressegespräch nicht nur persönlich vor Ort ist, sondern auch gute Neuigkeiten im Gepäck hat. Hinsichtlich des Sondertopfes für internationale Koproduktionen und digitale Bildbearbeitung hatte Aigner die Katze indes schon beim Mediengespräch Anfang Dezember aus dem Sack gelassen: Dieser soll bis 2018 von aktuell 4,7 auf gut sechs Mio. Euro aufgestockt werden. Eine Investition nicht zuletzt in die Zukunftsbranche VFX, bei der Förderung eine massive Hebelwirkung auslöst: Jeder in diesem Bereich eingesetzte Euro habe sich quasi verfünffacht, so die Ministerin.Neu war hingegen eine Ankündigung, die der (zahlreich) vertretenen Gamesbranche zugute kommt: Hatte der FFF Bayern 2016 noch 570.000 Euro aus der Games-Förderung vergeben können, soll das Budget bis 2018 auf 1,8 Mio. Euro anwachsen. Laut Schaefer eine "ganz neue Größenordnung", die umso erfreulicher sei, als es vor wenigen Jahren noch ein "Politikum" gewesen sei, Games überhaupt zu fördern.Staatsministerin Aigner äußerte indes auch eigene Wünsche: Jener nach einem Steueranreizmodell auf Bundesebene dürfte sich vermutlich eher nicht erfüllen - zumindest nicht kurzfristig. Aber da gab es ja auch noch die Bitte an die Sender in Reihen der FFF-Gesellschafter. Diese sollten "hochklassige Filmproduktionen nicht vergessen" und womöglich "ihrerseits noch eine Schippe drauflegen".

Quelle: Blickpunkt:Film

