FFA-Verwaltungsrat beschließt neue Förderleitlinien

Großansicht FFA-Präsident Bernd Neumann (Bild: G+J/EM) FFA-Präsident Bernd Neumann (Bild: G+J/EM)

Bei seiner heutigen Sitzung vom 13. Juni hat der FFA -Verwaltungsrat erwartungsgemäß neue Leitlinien für die Projektfilmförderung verabschiedet, laut einer Pressemitteilung der FFA mit "deutlicher Mehrheit". Inwieweit das vom FFA-Vorstand im Auftrag des Präsidiums dem Gremium zur Abstimmung vorgelegte Papier von dem im Vorfeld sehr kontrovers diskutierten Entwurf abweicht, geht aus der kurzen Meldung noch nicht hervor. Aus dem Umfeld des Verwaltungsrates war zu vernehmen, dass es wohl weitgehend beim Entwurf des FFA-Vorstands und damit unter anderem bei den Mindestanforderungen hinsichtlich Budget und Besuchererwartung geblieben ist (im Spielfilmbereich wären dies 2,5 Mio. Euro/250.000 Besucher), offiziell bestätigt ist dies jedoch ausdrücklich noch nicht, auch wenn der Wortlaut der FFA-Mitteilung die Annahme stützt. Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.Während Produzentenallianz und Verband Deutscher Filmproduzenten kurz bzw. unmittelbar vor der entscheidenden Abstimmung deutliche Kritik an den Vorschlägen des FFA-Vorstands geübt hatten, stellte sich der HDF Kino entschieden hinter diese.Fest steht jedenfalls, dass der Verwaltungsrat mit seinem heutigen Beschluss die Vorgabe verknüpft hat, dass die Auswirkungen der Leitlinien bereits nach einem Jahr evaluiert werden. Dadurch solle sichergestellt werden, dass ihre Anwendung in der Förderpraxis die gewünschten Effekte auslöst, wie es dazu seitens der FFA heißt.Deren Präsident Bernd Neumann jedenfalls begrüßt die Verabschiedung der neuen Leitlinien ausdrücklich: "Mit seinem Beschluss hat das Gremium eine richtige und wichtige Entscheidung getroffen, die die Arbeit der Produktions- und Drehbuchförderung effizienter und transparenten werden lässt. Die jetzt vorliegenden Leitlinien sind auch das Ergebnis einer fruchtbaren inhaltlichen Debatte, die das Konzept in der gesamten Filmwirtschaft ausgelöst hat. Die FFA muss und soll eine Spitzenförderung sein. Dazu ist es erforderlich, dass die der Kommission zur Verfügung stehenden Mittel auf diejenigen Filme verteilt werden, die das Potenzial haben, die Kinobesucher zu erreichen."

Quelle: Blickpunkt:Film

