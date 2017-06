FFA-Studie: Hoher Marktanteil für deutsche Dokumentarfilme

Den typischen Besucher von Dokumentarfilmen im Kino könnte man als Heavy User - also mit insgesamt rund 16 Kinobesuchen im Jahr - jenseits der 50, der kaum etwas für Snacks und Getränke ausgibt, beschreiben. Diesen Schluss lässt eine Langzeitstudie, in der die FFA erstmals die Kinobesucher von Dokumentarfilmen unter die Lupe genommen hat, zu.Laut den heute veröffentlichten Ergebnissen für den Zeitraum 2011 bis 2016 sind 65 Prozent der Besucher von Dokumentarfilmen im Kino älter als 50 Jahre. Der "typische Dokumentarfilm-Besucher", so die FFA, interessiert sich grundsätzlich für anspruchsvolle Kinofilme (Anteil: 77 Prozent) und informiert sich regelmäßig über das aktuelle Kinoprogramm (59 Prozent). Knapp jeder dritte (29 Prozent) Besucher eines Dokumentarfilms geht nur für den Film ins Kino, gibt also gar nichts für Snacks und Getränke aus; die durchschnittlichen Ausgaben von Dokumentarfilmbesuchern in diesem Bereich liegen mit 4,75 Euro klar unter dem Marktdurchschnitt von 7,18 Euro.Der Marktanteil deutscher Dokumentarfilme im Betrachtungszeitraum lag laut der FFA-Studie bei deutlich über 50 Prozent mit einem Spitzenwert von 81 Prozent im Jahr 2012. Da ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass er erfolgreichste Dokumentarfilm in den Jahren 2011 bis 2016 mit "Die Mannschaft" aus Deutschland kommt. Die Dokumentation über die gewonnene Fußball-WM 2014 lockte rund eine Mio. Besucher in die deutschen Kinos und verzeichnete damit annähernd so viele Besucher wie die Dokumentarfilme der beiden darauffolgenden Jahre jeweils insgesamt.Die FFA stellt in ihrer Studie auch fest, dass es in den einzelnen Jahren des Betrachtungszeitraums unterschiedliche thematische Schwerpunkte gab: von 2011 bis 2013 waren dies Natur, Musik und Geschichte, im "Die Mannschaft"-Jahr 2014 Sport und in den Jahren 2015 und 2016 standen Biografien und zeitgeschichtliche Themen im Vordergrund.Insgesamt wurden in den Jahren 2011 bis 2016 jeweils zwischen 1,2 und 2,3 Mio. Kinotickets für Dokumentarfilme gelöst.Die FFA-Studie "Die Kinobesucher von Dokumentarfilmen 2011-2016" steht auf der Website der FFA zum Download bereit.

Quelle: Blickpunkt:Film

