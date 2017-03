FFA meldet Abschluss des Treuhandmodells

Das FFA -Treuhandmodell, über das die finanzielle Beteiligung der Verleiher an der Digitalisierungsförderung der sogenannten Kriterienkinos sichergestellt wurde, ist nach Angaben der FFA erfolgreich abgeschlossen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers hat demnach einen Prüfbericht vorgelegt, in dem sie die zweckgebundene Verwendung der von den Verleihern nach der Treuhandvereinbarung geleisteten Zuschüsse an die FFA bestätigt habe.Das Treuhandmodell war eine Komponente der Digitalisierungsförderung für Kriterienkinos. Während FFA und Bund diese Maßnahme Ende Februar 2011 aufnahmen (Fördergelder des BKM waren dabei an komplementäre Länderförderung gekoppelt, entsprechende Lücken wurden bis zum Herbst geschlossen), dauerte es bis Oktober 2012, bis der damalige Kulturstaatsminister und heutige FFA-Präsident Bernd Neumann ankündigen konnte, dass genügend Verleiher die Treuhandvereinbarung unterzeichnet hatten, um mit der Maßnahme zu beginnen. Erste Zahlungen wurden dann Ende November 2012 aufgenommen.Schon damals war spekuliert worden, dass der späte Start des Treuhandmodells (u.a. wegen zwischenzeitlich geschaffener privatwirtschaftlicher Alternativen) womöglich dazu führen würde, dass nicht annähernd die ursprünglich angepeilte Summe von 20 Mio. Euro ein- bzw. ausbezahlt würde. Letztlich hatten sich 85 Verleihunternehmen verpflichtet, über die Virtual Print Fee (VPF) beim Einsatz von digitalen Filmkopien in einen Digitalisierungs-Fonds einzuzahlen, der von der FFA treuhänderisch verwaltet und an die Kinos ausgezahlt wurde - wobei die FFA in Vorleistung ging.Im Frühjahr 2013 wurden die Richtlinien für das Treuhandmodell angepasst und statt einer fixen Zahlung von 500 Euro pro VPF-pflichtigem Einsatz auf einen Modus gewechselt, wonach pro entsprechendem Besucher ein Euro bis zum Maximalbetrag von 500 Euro fließen sollte. Anlass war nicht zuletzt die mitunter zurückhaltende Belieferung VPF-pflichtiger Leinwände mit digitalen "Kopien".Der Prüfbericht bestätigt nun, was Blickpunkt: Film bereits im September vergangenen Jahres gemeldet hatte. Damals hatte der stellvertretende FFA-Vorstand Frank Völkert im Rahmen der Filmkunstmesse Leipzig eine erste, vorläufige Bilanz gezogen. Insgesamt wurden der FFA während der Laufzeit des Treuhandmodells 1108 Filme mit 26.334 VPF-pflichtigen Einsätzen gemeldet. Daraus ergab sich eine Gesamtsumme von rund 7,5 Mio. Euro, die auf 702 förderberechtigte Leinwände verteilt wurden, die mit der FFA einen Vertrag nach dem Treuhandmodell unterzeichnet hatten. Daraus errechnen sich wiederum folgende Durchschnittswerte: 24 VPF-pflichtige Einsätze pro Film, rund 285 Euro an Zahlungen pro Einsatz und etwa 10.685 Euro VPF-Förderung pro beteiligter Leinwand.Marc Mensch

