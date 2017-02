FFA-Kinobilanz 2016: Umsatzmilliarde erneut geknackt

Großansicht "Zoomania" war der besucherstärkste Film im Jahr 2016 (Bild: Walt Disney) "Zoomania" war der besucherstärkste Film im Jahr 2016 (Bild: Walt Disney)

Großansicht "Willkommen bei den Hartmanns" führte das Feld der deutschen Filme an (Bild: Warner) "Willkommen bei den Hartmanns" führte das Feld der deutschen Filme an (Bild: Warner)

Großansicht Stärkster 3D-Film und meistbesuchter Spielfilm 2016: "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (Bild: Walt Disney) Stärkster 3D-Film und meistbesuchter Spielfilm 2016: "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (Bild: Walt Disney)

Wie (un)zufrieden sollte man mit dem Kinojahr 2016 nun sein? Auch der abschließende Rückblick auf Basis der jetzt vorgelegten offiziellen FFA -Zahlen liefert hier keine eindeutige Antwort: Zu stark divergiert die historische Einordnung nach Umsätzen bzw. Besucherzahlen - und auch nach Kinotypen. Fest steht: Die Rückgänge in der Höhe von 12,4 Prozent beim Boxoffice und 13 Prozent bei den Besuchern gegenüber dem extrem starken Rekordjahr 2015 liegen allenfalls knapp über Prognosen, die Experten bereits zu Beginn des Jahres angestellt hatten. Tatsächlich schien es damals alles andere als ausgemacht, dass man - wie nun geschehen - zum vierten Mal die Marke von einer Milliarde Euro am Boxoffice überschreiten würde. Erst mit Vorlage der (traditionell etwas niedrigeren) ComScore -Zahlen Anfang Januar durfte man fest vom Erreichen dieses Ziels ausgehen.Konnte sich 2016 auf Basis der vorläufigen ComScore-Erhebungen noch Bronze als drittstärkstes Jahr der Geschichte sichern, reicht es in der finalen Abrechung mit exakt 1.022.964.646 Euro nur noch für Position vier. Allerdings trennen das vergangene Jahr gerade einmal rund 30.000 Euro von den "Medaillenrängen", insofern darf man durchaus von einem Resultat ex aequo mit dem Drittplatzierten 2013 sprechen. Entscheidender aber ist eine andere Tatsache: Das zumindest gemessen am Faktor "Fußball-Großereignis" sehr vergleichbare WM-Jahr 2014 (damals 979,7 Mio. Euro) wurde klar übertroffen - um immerhin 4,4 Prozent. Tatsächlich "litt" das vergangene Jahr mit Blick auf die langfristige Umsatzentwicklung unter einer geradezu erstaunlichen Preisstabilität. Gegenüber 2015 verteuerten sich Kinotickets im Schnitt um gerade einmal sechs Cent oder weniger als ein Prozent. Zum Vergleich: Von 2014 auf 2015 zogen die Preise um 34 Cent oder 4,2 Prozent an. Schon die ComScore-Zahlen hatten die jüngste, mittelfristig betrachtet recht ungewöhnliche, Preisentwicklung belegt.Damals konnte man (auch auf Basis von Einschätzungen aus der Branche) darüber spekulieren, dass es womöglich unter anderem Einbrüche beim 3D-Geschäft waren, die einer deutlicheren Steigerung entgegenstanden. Doch weit gefehlt: Tatsächlich stieg der 3D-Anteil laut FFA nicht nur - sondern auch noch auf den bislang besten Wert überhaupt; von 21,9 Prozent im Jahr 2016 auf zuletzt 25,6 Prozent. Trotz insgesamt abnehmender Besucherzahlen wurden im vergangenen Jahr 31,3 Mio. 3D-Tickets gelöst, das sind rund 1,7 Mio. mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auch auf die Tatsache, dass die Anzahl der 3D-Neustarts von 38 auf zuletzt 44 stieg und " Star Wars: Das Erwachen der Macht " mit seinem besonders hohen 3D-Anteil auch den Jahresbeginn prägte. Im Home-Entertainment mag 3D in den letzten Zügen liegen, im Kino sieht die Situation jedoch noch ganz anders aus.Eine zumindest teilweise Erklärung für das kaum veränderte Preisniveau offenbart sich bei einem genaueren Blick in die Statistik. So fiel der Besucheranteil der Multiplexe (mit ihren für gewöhnlich überdurchschnittlich hohen Preisen) gegenüber dem Vorjahr von 46,6 auf 44,4 Prozent, der Umsatzanteil sogar von 50,4 auf zuletzt 47,7 Prozent. Anders ausgedrückt: Multiplexe büßten 2016 überproportional stark ein, sowohl bei den Besuchern als auch dem Umsatz belief sich das Minus dort im Schnitt auf ganze 17 Prozent. Unter den "herkömmlichen Kinos" haben wiederum die im Schnitt günstigeren Arthouse-Filmtheater ihren Marktanteil 2016 offenbar ausbauen können. Zwar liefert die FFA belastbare Daten erst im Herbst, allerdings hatte schon die AG Kino-Gilde entsprechende Angaben gemacht - und auch FFA-Vorstand Peter Dinges spricht von einem "guten Jahr" für das Arthouse. Auch "Rabattaktionen", mit denen während der EM mitunter um Besucher geworben wurde, könnten sich leicht negativ auf das Preisniveau ausgewirkt haben. Zumindest waren im Juni 2016 Kinotickets im Schnitt um 6,6 Prozent billiger als im Vorjahresmonat - gleichzeitig der auffälligste Wert in der Preisstatistik. Und die Dominanz von Familienfilmen unter den Tophits 2016 trug ebenfalls kaum dazu bei, die Preiskurve weiter nach oben zu schrauben.Weniger versöhnlich fällt die Bilanz nach Besuchern aus - was sich auch deutlich auf die Nebenumsätze auswirken wird, die die FFA wie üblich erst im Rahmen von späteren Detailanalysen ausweist. Doch auch in diesem Punkt dürften die Interpretationen mitunter stark voneinander abweichen. Fakt ist: Man muss bis ins Jahr 1992 zurückblicken, um in den FFA-Statistiken eine niedrigere Zahl zu finden. Diese fällt dann sogar gehörig schlechter aus: Gerade einmal 105,9 Mio. Besucher wurden damals gezählt. 2016 hingegen waren es exakt 121.103.513 und damit nur rund 637.000 oder gerade einmal 0,5 Prozent weniger als vor zwei Jahren (aber 18,1 Mio. weniger als 2015). Absolut vertretbar also, dass die FFA von einem Ergebnis "auf dem Niveau von 2014" spricht. Die Besuchshäufigkeit pro Einwohner kann man hingegen nur als "bedenklich" bezeichnen. Im Schnitt ging jeder Deutsche 2016 nur 1,47 Mal ins Kino. 2015 lag der Wert noch bei 1,71 Besuchen - und schon damit weit unter jenem von "Kinonationen" wie Frankreich oder England. Bezeichnend auch die Tatsache, dass kein einziger Neustart 2016 im Jahresverlauf die Marke von vier Mio. Zuschauern knacken konnte. Als größte Besuchermagneten erwiesen sich gleich drei Animationsfilme: " Zoomania ", " Pets " und " Findet Dorie " - und alle drei laut FFA auf vergleichbarem Niveau von rund 3,8 Mio. Kinobesuchern.Wer übrigens glaubt, das Geschäft sei gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich in den EM-Wochen eingebrochen, der irrt. Zwar gingen 2016 im Juni 25,5 Prozent weniger Deutsche ins Kino als noch im Vorjahr - allerdings war 2015 der Juni ohnehin der schwächste Monat, die Differenz beträgt damit weniger als zwei Mio. Besucher. Stärker ins Gewicht fielen sowohl prozentual als auch nach absoluten Zahlen die Rückgänge im April (-32,9 Prozent) und September (-31,9 Prozent). "Ausreißer" im Kinojahr 2016 war der August als einziger Monat, der mit einem Plus von 19,1 Prozent deutlich über Vorjahr lag. Was die Bewertung des "EM"-Effekts betrifft, muss man allerdings auch potenzielle Kannibalisierungseffekte durch Starthäufungen vor bzw. nach dem Turnier berücksichtigen, die sich in den nackten Zahlen nicht ausdrücken.Auch wenn das Wort immer wieder auftaucht, wenn landauf, landab das Licht in einem Traditionshaus ausgeht und ein Drogeriemarkt oder ähnlich "rare" Unternehmungen ihre Zelte an einstigen Kulturstätten aufschlagen: Von einem "Kinosterben" kann (zumindest bundesweit betrachtet) beim besten (oder eher: schlechtesten) Willen keine Rede mehr sein. Zum dritten Mal in Folge stieg die Zahl der deutschen Leinwände - und das auf den höchsten Stand seit 2008. Auch die Anzahl der Spielstätten nahm erneut zu und kletterte knapp über das Niveau von 2012. Was nicht heißt, dass es nicht auch 2016 etliche bedauernswerte Schließungen gegeben hätte: Ganze 58 Säle gingen im Lauf des Jahres verloren. Ihnen standen jedoch auch 105 Neu- und Wiedereröffnungen gegenüber. Übrigens lässt sich der Statistik noch ein weiteres, interessantes Detail entnehmen: Während die Zahl der Säle zuletzt um rund ein Prozent auf 4739 stieg, belief sich das Plus bei den Sitzplätzen auf weniger als 0,2 Prozent. Mit anderen Worten: Der Trend, mehr, aber kleinere Säle zu bauen, um damit nicht zuletzt eine noch größere programmatische Vielfalt gewährleisten zu können, schlägt sich deutlich in dieser Entwicklung nieder. Die Zahl der Standorte und Filmtheaterunternehmen blieb 2016 stabil. Spitzenreiter bei den Kino-Neuzugängen sind Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern mit je 15, 13 und elf neuen Sälen, Schlusslichter hingegen Schleswig-Holstein (- fünf) und das Saarland (- drei).Wie bereits angekündigt, fällt der FFA-Blick auf den deutschen Film dank der Berücksichtigung von minoritär deutschen Koproduktionen wie " The First Avenger: Civil War " etwas freundlicher aus als jener von ComScore. Hatte man dort einen Marktanteil nach Besuchern von 19,3 Prozent errechnet, lag er laut FFA bei 22,7 Prozent (Vorjahr 27,5 Prozent). Dies ist zwar das schwächste Ergebnis der vergangenen vier Jahre, es lag jedoch deutlich über dem Niveau von 2012 (18,1 Prozent). Ganzergeben sich hingegen beim Vergleich der Auswertungen hinsichtlich der Zahl der Neustarts. Während ComScore auf Basis der Overnight-Datenerfassung für das vergangene Jahr insgesamt 769 Neustarts und darunter 256 deutsche Filme zählte, spricht die FFA von lediglich 610 Neustarts und 244 deutschen Erstaufführungen. Für 2015 wiederum wies ComScore lediglich 184 deutsche Kinodebütanten aus, die FFA hingegen 226. Wo sich anhand der ComScore-Daten also ein Anstieg der deutschen Neustarts von 2015 auf 2016 um ganze 39 Prozent errechnete, sind es nach FFA-Erhebungen lediglich acht Prozent. Erfolgreichster deutscher Film des Jahres war " Willkommen bei den Hartmanns " mit knapp 3,1 Mio. Besuchern, gefolgt von " Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs " mit rund zwei und "The First Avenger" mit gut 1,7 Mio. Besuchern.Dieses überlassen wir dem FFA-Vorstand: "Kino ist wie Wein - es gibt Spitzenjahrgänge und es gibt gute Jahrgänge. In dieser Hinsicht war das Kinojahr 2016 ein guter Jahrgang - und nicht so negativ, wie manchmal dargestellt! Für das Arthouse-Kino war 2016 ein wirklich gutes Jahr, in dem - Klasse statt Masse - endlich auch einmal die kulturelle Wertschätzung des deutschen Films sichtbar wurde. Neben " Toni Erdmann " haben Produktionen wie " Vor der Morgenröte ", " Tschick ", " Colonia Dignidad ", " Wild " oder " Nebel im August " erfolgreich im Kino und auf vielen Festivals gezeigt, wie groß die Vielfalt des deutschen Films in seiner ganzen Breite ist", so Dinges. Für 2017 jedenfalls könne man sehr optimistisch sein, "dass auch wieder die ganz großen Blockbuster dabei sind. Die Münchner Filmwoche hat gerade erst mit tollen Trailern einen großartigen Vorgeschmack auf die kommenden Kinostarts geliefert".Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

