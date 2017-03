FFA fördert Kinos mit 2,9 Mio. Euro

In ihrer ersten Sitzung seit der Neukonstituierung (und der 160. insgesamt) hat die FFA -Kinokommission unter dem Vorsitz von Christine Berg 119 Projekten Förderung zugesprochen. Unter dem Strich vergab die Kommission 2.927.000 Euro, von denen rund 708.000 Euro auf Neuerrichtungen, Wiedereröffnungen und Erweiterungsbauten von Kinos entfielen. Insgesamt lagen der Kommission 123 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 3,4 Mio. Euro vor, die dahinterstehenden Maßnahmen umfassen Investitionen der Kinobetreiber in Höhe von 22,3 Mio. Euro.Darunter sind der Kinoneubau der Familie Muckli in Aurich (200.000 Euro), die Wiedereröffnung der Wittinger Lichtspiele (7576 Euro) sowie fünf Erweiterungen, namentlich der Dresdener Schauburg (182.500 Euro), des Ettlinger Kino Kulisse (29.444 Euro), des Puschkino in Halle (70.434 Euro), des Kinopolis Koblenz (200.000 Euro) und der Spreewald-Lichtspiele in Lübben.Rund 2,2 Mio. Euro fließen für 106 Modernisierungsmaßnahmen, Beratungen wurden in sechs Fällen mit zusammen 14.680 Euro unterstützt. Acht Kinos erhalten einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 56.564 Euro für Maßnahmen zur Barrierefreiheit, die von der FFA mit einem Zuschuss in Höhe von 50 Prozent gefördert werden.Im Rahmen der Förderung des Kurzfilms als Vorfilm wurden für 118 Anträge insgesamt 151.591 Euro bewilligt. Erstmals konnten mit Inkrafttreten des neuen FFG auch eigenständige Kurzfilmprogramme gefördert werden: Hier vergab die Kommission 34.952 Euro an 24 Kinobetreiber, die für insgesamt 35 Programme Förderung beantragt hatten.

