FFA-Branchentiger vergeben

Großansicht Viele strahlende Gesichter gab es gestern bei der Verleihung der FFA-Branchentiger (Bild: Ulf Büschleb) Viele strahlende Gesichter gab es gestern bei der Verleihung der FFA-Branchentiger (Bild: Ulf Büschleb)

Mehr als 150 Gäste aus Filmwirtschaft und -politik waren gestern Abend in die Bar jeder Vernunft zur Verleihung der FFA -Branchentiger gekommen. Dabei erhielten die ausgezeichneten Produzenten, Verleiher, Kurzfilmer und Kinos Referenzfördermittel in Höhe von insgesamt 19.185.170 Euro.3,2 Mio. Euro davon wurden in der Kategorie Verleih vergeben. Mit 772.000 Euro für acht Filme - darunter die Besuchermillionäre "Willkommen bei den Hartmanns" und "Der geilste Tag" - belegte Warner Bros. in dieser Kategorie Platz eins. Erfolgreichster Produzent 2016 war Wiedemann & Berg mit drei Filmen, darunter ebenfalls der besucherstärkste deutsche Film des vergangenen Jahres, "Willkommen bei den Hartmanns". Das Münchner Produktionsunternehmen erhielt eine Referenzförderung von insgesamt 1,6 Mio. Euro. Insgesamt 2,5 Mio. Euro Referenzförderung gingen an 235 Kinobetreiber. Hier war das Matthias Elwardts Abaton-Kino mit 27.000 Euro Spitzenreiter. Erstmals ging in dieser Kategorie eine Besondere Erwähnung an ein Kino mit dem größten Engagement für Barrierefreiheit. Sie ging an Wolfram Webers Cinecittà . Als bester Kurzfilm 2016 bei Festivals im In- und Ausland wurde Pascal Flörks' achtminütiger Animationsfilm " Bär " ausgezeichnet.Die Referenzförderung errechnet sich aus einem Punktesystem, das auf dem Besuchererfolg im Kino sowie Filmpreis- und Festivalauszeichnungen basiert. In diesem Jahr errechnet sich bei der Referenzfilmförderung pro verkaufter Kinokarte bzw. Festivalpunkt ein Förderbetrag von 45 Cent (Vorjahr: 48 Cent) und in der Referenzverleihförderung von 19 Cent (23 Cent) pro Besucher (Quelle: FFA). Die Fördergelder können von den Produzenten und Verleihern innerhalb von drei Jahren ohne Mitsprache von Fördergremien verwendet werden.Alle Branchentiger und Referenzmittelförderungen unter www.ffa.de

Quelle: Blickpunkt:Film

