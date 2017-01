Festival des deutschen Films künftig im Spätsommer

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen findet künftig nicht mehr Ende Juni/Anfang Juli, sondern rund zwei Monate später statt; in diesem Jahr vom 30. August bis 17. September."Der Grund für die Verlegung ist die zunehmende Unberechenbarkeit der Wetterlage im Frühsommer in Form der drohenden Überschwemmungen der Parkinsel (Anm. d. Red.: die Festivallocation) durch das Hochwasser des Rheins", erklärt Festivalleiter Michael Kötz . Dies habe dazu geführt, dass man das Festival 2013 kurzfristig habe verlegen müssen und im Juni vergangenen Jahres nur wenige Zentimeter gefehlt hätten, dass das Festival in der ersten Woche "buchstäblich abgesoffen" wäre, so Kötz. Daraus entstehe ein hohes finanzielles Risiko; der durch Ticketverkäufe hohe Eigenanteil am Festivalbudget könne im schlimmsten Falle zu einer Insolvenz der gesamten Veranstaltung führen.Die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, Eva Lohse, begrüßt die Entscheidung: "Sie sichert den Bestand dieses für die Stadt wichtigen Kulturereignisses, ohne irgendwelche Einbußen hinnehmen zu müssen. Ich bin mir sicher, unser Filmfestival wird sich auch im Spätsommer bewähren und seine großartige Sympathiewerbung für die Stadt Ludwigshafen ungebrochen fortsetzen."Als weitere Neuerung wird das Festival des deutschen Films bei seiner 13. Ausgabe in diesem Jahr erstmals unter dem Titel Festival des deutschen Films - Ludwigshafen am Rhein stattfinden. "Es ist längst überfällig, dass die Stadt Ludwigshafen im Namen auch offiziell genannt wird", so Festivalleiter Michael Kötz.

Quelle: Blickpunkt:Film

