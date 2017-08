Festival des deutschen Films eröffnet

Großansicht Festivalleiter Michael Kötz (9.v.l.) begrüßte das Team des Eröffnungsfilms "Die Anfängerin" auf dem Roten Teppich des Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (Bild: Sebastian Weindel) Festivalleiter Michael Kötz (9.v.l.) begrüßte das Team des Eröffnungsfilms "Die Anfängerin" auf dem Roten Teppich des Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (Bild: Sebastian Weindel)

Mehr als 800 geladene Gäste waren gestern Abend zur Eröffnung des Festivals des deutschen Films nach Ludwigshafen gekommen. Neben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse sowie Mitgliedern des rheinland-pfälzischen Landtags und Sponsorenvertretern begrüßten Festivaldirektor Michael Kötz und Programmdirektorin Doris Kötz auch das Team des Eröffnungsfilms "Die Anfängerin" um Regisseurin Alexandra Sell ; Sells Debütfilm über eine Frau, die sich mit 58 Jahren einen Kindheitstraum erfüllt und Schlittschuhfahren lernt, feierte in Ludwigshafen seine Weltpremiere. Farbfilm verleih startet "Die Anfängerin" am 18. Januar 2018 in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen