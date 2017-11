Festival de Cannes vorverlegt

Das Festival de Cannes 2018 ist um einen Tag vorverlegt worden; es findet von 8. bis 19. Mai statt. Damit dauert die 71. Ausgabe des Festival de Cannes von Dienstag bis Samstag und nicht wie die Ausgaben zuvor von Mittwoch bis Sonntag. "Nach seinem Jubiläum in diesem Jahr beginnt für das Festival de Cannes ein neuer Abschnitt in seiner Geschichte. Wir wollen unsere Organisation so weit wie möglich ändern und gleichzeitig weiterhin das Kino unserer Zeit hinterfragen und seinen Umbruch zu begleiten", erklärt Festivalpräsident Pierre Lescure Die Vorverlegung um einen Tag hat laut Lescure zwei Vorteile: "Am Dienstag zu beginnen, gibt uns die Möglichkeit, vor dem Festivalwochenende einen weiteren Galaabend zu veranstalten und Previews des Eröffnungsfilms in ganz Frankreich zu organisieren. Die Preisverleihung um einen Tag, auf Samstagabend, vorzuverlegen, wird außerdem ihr Ansehen erhöhen und dem Abschlussfilm eine breitere Beachtung verschaffen."

