"Fast & Furious 8" sorgt in China für Vorverkaufsrekorde

Großansicht "Fast & Furious 8" hat in China bereits vor seinem Start für Rekorde gesorgt (Bild: Universal) "Fast & Furious 8" hat in China bereits vor seinem Start für Rekorde gesorgt (Bild: Universal)

Schon vor seinem Start in China am kommenden Freitag hat "Fast & Furious 8" erste Rekorde aufgestellt. Nach jetzt veröffentlichten Zahlen des Marktforschers Ent Group wurden für den achten Teil des Franchises im Vorverkauf bis einschließlich gestern Tickets im Wert von umgerechnet rund 18,1 Mio. Dollar verkauft. Damit wurden die 14,6 Mio. Dollar, die der bisherige Rekordhalter, Stephen Chows "Journey to the West: The Demons Strike Back" im Januar dieses Jahres im Vorverkauf umgesetzt hatte, klar übertrumpft.Auch in den Imax-Kinos in China sorgte "Fast & Furious 8" mit 2,4 Mio. Dollar für einen neuen Vorverkaufsrekord; hier hatte "The First Avenger: Civil War" im vergangenen Jahr mit 1,4 Mio. Dollar den bisherigen Bestwert aufgestellt.Aufgrund dieser Vorverkaufszahlen könnte der achte "Fast & Furious"-Teil in China durchaus den Starttagrekord des siebten Teils von 68,8 Mio. Dollar brechen. Dieser ist mit einem Einspiel von insgesamt 390 Mio. Dollar auch der erfolgreichste Import aller Zeiten in den chinesischen Kinos.In Deutschland startet "Fast & Furious 8" bereits am heutigen Mittwoch.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen