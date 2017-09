Fantasy Filmfest ist eröffnet

Gestern Abend eröffnete das 31. Fantasy Filmfest im Cinemaxx in München mit der Präsentation von " ES ", der gelungenen Verfilmung von Stephen Kings wohl populärstem Roman. Die Geschichte sieben Jugendlicher, die im kleinen Ort Derry gegen das Böse in Form eines Clowns antreten, ist ein Coming-of-Age-Film, wie viele Titel im Programm, wie Festivalmacher Rainer Stefan bei der Begrüßung feststellte und ankündigte, "das abwechslungsreichste Programm in 31 Jahren" präsentieren zu können. Bis auf zwei Titel könne er alle Filme, die er haben wollte, zeigen - dank Terminverschiebung und Absprache mit dem Filmfestival in Toronto Als ein weiteres Coming-of-Age-Highlight empfahl er "Sicilian Ghost Story" aus dem Cannes -Programm, der als Centerpiece des Festvals läuft. "ES"-Regisseur Andres Muschietti wünschte via Einspieler gute Unterhaltung. Und die bekam das Publikum in den zwei vollen Sälen auch geboten. Der Horrorthriller startet am 8. September in den nordamerikanischen Kinos und schickt sich an mit einem erwarteten Einspiel von 60 Mio.Dollar Einspiel die Kinokassen kräftig klingeln zu lassen. Der Deutschlandstart erfolgt am 28. September.Das größte Genrefilmfestival läuft in sechs weiteren Städten bis zum 1. Oktober.

