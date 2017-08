"Familiye" zur Eröffnung in Oldenburg

"Familiye" der beiden Berliner Regisseure Kubilay Sarikaya und Sedat Kirtan eröffnet am 13. September die 24. Ausgabe des Internationalen Filmfest Oldenburg . In ihrem Spielfilmdebüt haben Sarikaya und Kirtan auch die Hauptrollen übernommen und erzählen die Geschichte dreier Brüder im Spannungsfeld zwischen Gewalt, Kriminalität, Liebe und Hoffnung.Danyal, der nach dem Tod seiner Eltern die Verantwortung für seine beiden Brüder, den spielsüchtigen Miko und den am Down Syndrom leidenden Mohammed übernommen hat, ist nach einer fünfjährigen Haftstrafe wieder auf freiem Fuß und versucht, seiner Verpflichtung wieder gerecht zu werden. Als jedoch Mikos Spielschulden fällig werden und Mohammed ins Heim gesteckt werden soll, stehen die Drei vor einer harten Belastungsprobe.Neben Sarikaya und Kirtan haben u.a. auch Arnel Taci Violetta Schurawlow und der Rapper Xatar Rollen in "Familiye" übernommen, bei dem die beiden Regisseure mit ihrer Produktionsfirma Lynarwood neben Moritz Bleibtreus Paloma Film als Koproduzenten fungierten; als Produzent ist EKC-Film an Bord.

