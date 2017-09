Fack Ju, Rechts!

Die Stars von " Fack Ju Göhte 3 " beziehen Position: Im Vorfeld der Bundestagswahl am kommenden Sonntag hat die Constantin unter dem Motto "Fack Ju Rechts" einen Clip erstellt, der zum Wahlgang animieren soll - und dafür, ein Zeichen für Toleranz zu setzen. Ergo die klare (Nicht-)Empfehlung am Ende..."Fack Ju Göhte 3" startet am 26. Oktober im Verleih der Constantin.

Quelle: Blickpunkt:Film

